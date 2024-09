L'iPad Pro OLED de 11 pouces sera disponible en stock très limité au lancement

À la fin du mois de mars ou le mois prochain au plus tard, Apple va annoncer et lancer de nouveaux iPad Pro en deux tailles différentes. Le premier aura une taille de 11 pouces et le second de 12,9 pouces. Toutefois, il y a une mauvaise nouvelle dans le lot, la taille de 11 pouces devrait être un modèle très rare à son lancement, c'est en tout cas ce qu'affirme ce soir une indiscrétion propulsée par l'analyste Ross Young, aussi appelé "l'expert des fuites qui concernent les écrans des futurs produits Apple".

La précommande sera la priorité absolue pour éviter une attente excessive

Apple se prépare à introduire du changement dans les semaines à venir : les nouveaux modèles d'iPad Pro, qui comprendront des écrans OLED de pointe. Ces nouveaux venus dans la famille Apple se déclineront en deux tailles, 11 et 12,9 pouces, ce qui promet une qualité d'affichage supérieure et des performances améliorées. Cependant, les futurs acquéreurs du modèle de 11 pouces pourraient devoir faire preuve de patience.



Selon les informations révélées par Ross Young, la production de l'iPad Pro de 11 pouces rencontre actuellement des retards inquiétants par rapport à son homologue plus grand de 12,9 pouces. Cette situation est susceptible de conduire à une disponibilité très restreinte du modèle lors de son lancement sur le marché. Comme ça peut être le cas avec le lancement des nouveaux iPhone, il sera recommandé de passer en priorité par la précommande pour éviter de devoir attendre plusieurs semaines la livraison ou le retrait en Apple Store.

Samsung Display est le fautif de ce retard

La production des écrans OLED destinés à ces iPad Pro est principalement assurée par Samsung Display pour le modèle de 11 pouces, tandis que LG Display s'occupe de celle du modèle de 12,9 pouces. Il a été annoncé que LG Display commencera également à produire des écrans OLED pour le modèle de 11 pouces ce mois-ci. Cette décision d'intégrer LG Display dans la chaîne d'approvisionnement vise à augmenter la production et, par conséquent, à améliorer la disponibilité du modèle de 11 pouces.



Le rapport ne fournit pas de détails sur les raisons spécifiques du retard accumulé par Samsung Display dans la fabrication des écrans pour l'iPad Pro de 11 pouces. Néanmoins, l'ajout de LG Display à la production est perçu comme une stratégie d'Apple pour atténuer les impacts de ce retard et satisfaire la demande anticipée pour ce modèle d'iPad Pro.



Le lancement de la nouvelle série d'iPad Pro est attendu avec impatience par de nombreux clients. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de les dévoiler vers la fin mars ou début avril aux côtés de nouveaux iPad Air.