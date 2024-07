Le petit iPad Pro M3 serait disponible en quantité limitée à cause de l’OLED

C’est désormais officiel, Apple annoncera de nouveaux modèles d'iPad le mois prochain lors du keynote Let Loose, y compris une nouvelle génération d'iPad Pro équipée du processeur M3 et dotée pour la première fois d'écrans OLED.



Cependant, la version 11 pouces pourrait être confrontée à des problèmes d'approvisionnement en écrans OLED, ce qui pourrait rendre son achat plus difficile lors du lancement.

Contraintes de disponibilité pour l'iPad Pro 11 pouces

Selon l'analyste Ross Young de DSCC, les livraisons d'écrans OLED pour le nouvel iPad Pro 12,9 pouces ont été bien plus importantes que celles pour le modèle Pro plus petit.



Il affirme que Samsung, l'un des fournisseurs des écrans OLED avec LG, a rencontré des "défis techniques" avec la production de la structure tandem à deux couches, une exigence d’Apple pour offrir une meilleur luminosité. Young pense que la situation restera la même tout au long du mois de mai, ce qui pourrait affecter la disponibilité du nouvel iPad Pro 2024 de 11 pouces lors de son lancement.



C’est la deuxième fois que l’on évoque des difficultés d’approvisionnement en panneaux OLED. LG devrait produire toutes les dalles OLED de 12,9 pouces, tandis que LG et Samsung produiront les panneaux de 11 pouces.



La bêta d'iPadOS 17.5 comporte d’ailleurs des pilotes pour les nouveaux écrans, confirmant avant l’annonce officielle les nouvelles tablettes. Le logiciel devrait être préinstallé sur les nouveaux iPad Pro et iPad Air 6. En plus des écrans OLED, la nouvelle génération d'iPad Pro devrait avoir un design plus fin, un appareil photo amélioré, une puce M3 ou encore la recharge sans fil.

Les nouveautés du 7 mai 2024

Apple a prévu un événement spécial le 7 mai pour annoncer de nouveaux iPad – l'illustration de l'invitation laisse clairement entendre que l'événement concerne les tablettes de l'entreprise avec un dessin d’Apple Pencil. En plus du nouvel iPad Pro, la société devrait également introduire l'iPad Air 6 avec la puce M2 et un modèle avec un écran de 12,9 pouces pour la première fois. On parle même de miniLED pour le grand modèle.



Enfin, Apple travaille également sur un nouveau Magic Keyboard avec un grand trackpad pour le nouvel iPad Pro, ainsi qu’un Apple Pencil 3 prenant en charge de nouveaux gestes de "pression" et une intégration avec le réseau Localiser d'Apple.



Rendez-vous en direct sur iPhoneSoft le 7 mai.