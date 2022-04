Apple serait en train de tester un appareil pliable avec un écran de 9 pouces

Cela fait plusieurs années qu'on entend la fameuse rumeur sur l'iPhone avec l'écran pliable, cependant le temps passe et Apple n'a toujours pas fait d'annonce dans ce sens. Selon les récentes déclarations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaillerait en ce moment sur un appareil à écran pliable, il n'aurait pas pour vocation à être commercialisé, mais plutôt pour faire avancer l'entreprise sur les écrans pliables.

L'écran pliable, ça semble bloquer chez Apple !

Si les smartphones à écran pliable sont déjà commercialisés depuis très longtemps chez certains constructeurs (Samsung, Huawei, Xiaomi...), pour Apple ça prend du temps, car le géant californien a des exigences qualité extrêmement élevées.

Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, les ingénieurs d'Apple seraient concentrés actuellement sur un appareil doté d'un écran pliable et ayant une taille de 9 pouces. Ce produit ne serait pas en cours de conception pour une commercialisation future, mais plutôt pour aider l'équipe sur le projet de l'iPhone à écran pliable (qui il faut l'avouer semble ne pas avancer).



Avec cet appareil, les ingénieurs d'Apple peuvent facilement vérifier des technologies clés et ont l'opportunité de tester la résistance de l'écran au quotidien en cas de chute ou de dépliage brusques de la part de l'utilisateur.

Selon la déclaration de Kuo, les produits pliables que proposera bientôt Apple dans son catalogue devraient majoritairement se concentrer sur des écrans de petites tailles, autrement dit, ne vous attendez pas à des écrans pliables supérieurs à 8-9 pouces.



Toujours d'après l'analyste, l'iPhone pliable est en chemin, cependant il devrait prendre plus de temps que prévu. Initialement, Kuo estimait une annonce et une disponibilité à partir de 2024, malheureusement, les dernières indications obtenues ne vont pas dans ce sens. L'iPhone pliable pourrait finalement être lancé qu'à partir de 2025, Apple n'est pas encore prêt !



