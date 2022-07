iMac Pro : Apple travaille sur un écran supérieur à 27 pouces

En mars 2021, Apple a complètement abandonné l'iMac Pro 27 pouces avec le processeur Intel, au grand regret des entreprises qui y voyaient un intérêt majeur dans ce modèle de Mac. Aujourd'hui, Apple redirige les clients professionnels souhaitant continuer avec un iMac Pro vers un Mac Studio accompagné du Studio Display, cependant cette situation ne devrait pas durer éternellement selon une récente révélation de Mark Gurman de Bloomberg.

Le retour de l'iMac Pro avec un écran plus grand

Au moins deux nouveaux iMac pourraient être en préparation, selon Gurman dans le dernier numéro de sa newsletter Power On. Le célèbre journaliste explique que les ingénieurs d'Apple travaillent quotidiennement sur un nouvel iMac 24 pouces avec un processeur M3 standard qui sortira en 2023 et une autre équipe de l'Apple Park se concentre en parallèle sur un iMac haut de gamme.

Je continue également à croire qu'Apple travaille sur un iMac à écran plus grand destiné au marché professionnel. J'imagine qu'il utilisera une variante de la puce M3, probablement une M3 Pro et une M3 Max. Cela correspondrait aux puces présentes à l'intérieur du MacBook Pro. Je ne pense pas que la combinaison d'un Mac Studio ou d'un Mac mini et d'un Apple Studio Display soit suffisante pour de nombreux utilisateurs professionnels qui veulent plus de surface d'écran.

Selon les prévisions de Gurman, il ne fait aucun doute qu'il manque un iMac 24 pouces avec la puce M2 sur les prochaines sorties de la gamme Mac, cependant Apple prévoit de commercialiser prochainement :

De nouveaux modèles Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro

De nouveaux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max

Une nouvelle tour Mac Pro avec les puces M2 Ultra et "M2 Extrême".

Gurman prévoit également qu'un iMac amélioré de 24 pouces fera partie de la première série M3 de Mac, celle-ci comprendra également un MacBook Air de 13 pouces, un MacBook Air de 15 pouces et un ordinateur portable de 12 pouces "encore en phase de développement précoce".



Des rapports précédents indiquaient que le nouvel iMac haut de gamme ne sortirait pas avant 2023 au plus tôt si les puces de la série M3 étaient utilisées. Au lieu d'utiliser le processus 5 nm de TSMC, la famille M3 devrait utiliser la technologie de gravure en 3 nanomètres. Des performances et une efficacité accrues sur la partie autonomie sont vivement attendues grâce à ce processus de fabrication plus avancé.