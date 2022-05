Lancement de l'écran 27 pouces mini-LED d'Apple en octobre ?

Nouvelle rumeur qui vient d'arriver et qui concerne un nouvel écran 27 pouces provenant d'Apple ! La belle nouvelle, c'est que parle de l'intégration de la technologie mini-LED pour un rendu toujours plus fou. Selon Ross Young, consultant dans le secteur des écrans, la Pomme a connu quelques soucis avec la production, notamment en raison de la fermeture d'une usine à Shanghai.

Dans un tweet, l'homme nous apprend que le nouvel accessoire de la firme de Cupertino pourrait finalement être lancé dès le mois d'octobre.

Apple leak! The 27" MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release.