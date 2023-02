Report de la sortie de l'écran mini-LED 27 pouces d'Apple en raison de retards de production

Les rumeurs autour des produits Apple sont nombreuses, elles apportent des détails précis, mais n'indiquent pas toujours les bonnes dates de lancement avec parfois plusieurs mois ou années trop tôt. C'est le cas pour l'indiscrétion qui mentionnait un écran externe Apple de 27 pouces mini-LED et rétroéclairage LED.

Il faudra patienter un peu plus

Toujours au courant des dernières indiscrétions autour des futurs écrans Apple, l'analyste Ross Young vient de communiquer de nouvelles informations au média MacRumors. Précédemment, l'analyste avait dévoilé qu'Apple travaillait sur un projet ambitieux, celui d'un écran externe de 27 pouces avec la technologie d'affichage mini-LED accompagné d'un rétroéclairage LED. Les informations obtenues par Young indiquaient que ce nouveau produit serait dévoilé au cours du premier trimestre de 2023, avec une disponibilité sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs dans la foulée.



Malheureusement, les sources de Young semblent maintenant moins optimistes et estiment que le lancement n'est plus imminent, mais repoussé à une date indéfinie à cause de retards de production. Ce futur écran haut de gamme qui va séduire les professionnels habitués à l'univers macOS sortira peut-être en 2023, mais rien ne permet de s'en assurer à l'heure actuelle.

D'après ce que Young a indiqué par le passé, l'écran sera compatible avec ProMotion, ce qui permettra d'offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une bonne nouvelle puisque actuellement, le Pro Display XDR vendu à partir de 5499€ en France ne dépasse pas les 60 Hz, ce qui est un gigantesque point faible par rapport à la concurrence !



Ce qui reste incertain à propos de cet écran, c'est la place qu'il prendra dans la gamme des écrans externes dans le catalogue d'Apple. Est-ce qu'il aura pour but de remplacer le Studio Display ou le Pro Display XDR ? Apple va-t-il le placer entre les deux écrans ou au-dessus du Pro Display XDR ? Difficile de savoir pour l'instant comment Apple compte s'organiser.