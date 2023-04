Apple stoppe son projet d'écran 27 pouces avec mini-LED et ProMotion

Au cours de l'été 2022, une rumeur avait révélé qu'Apple travaillait sur un écran externe d'une taille de 27 pouces qui aurait proposé aux clients un affichage mini-LED ainsi que la technologie ProMotion (le rafraîchissement à 120 Hz). Aujourd'hui, à notre plus grand regret, ce projet serait abandonné selon une nouvelle indiscrétion.

Apple a lâché l'affaire

Selon un récent rapport de l'analyste Ross Young, Apple a abandonné son ambitieux projet d'écran 27 pouces avec l'affichage mini-LED et ProMotion. Les ingénieurs du géant californien ont travaillé pendant plusieurs mois sur cet écran nouvelle génération qui aurait principalement été destinée aux clients professionnels. Visiblement, les exigences qualité d'Apple n'ont peut-être pas été atteintes puisqu’après l'envoi de plusieurs unités dans les usines partenaires, Apple a décidé d'arrêter brutalement le projet.



Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, a déclaré :

Bien que certains écrans aient été expédiés l'année dernière, Apple a tué l'écran MiniLED de 27 pouces, du moins pour l'instant.

Les premières spéculations concernant l'écran Studio Display plus coûteux d'Apple indiquaient qu'il serait disponible à l'été 2022. La date de sortie de l'écran a de nouveau été repoussée, Apple visant apparemment octobre 2022. Ross Young a par la suite déclaré qu'Apple recherchait une sortie au premier trimestre 2023, car il devenait de plus en plus évident que la société ne respecterait pas la date limite d'octobre.



Reste à voir maintenant si l'annulation de ce projet débouchera sur le développement d'un nouvel écran externe.

Pour l'instant, aucune fuite n'a été dans ce sens.



Source