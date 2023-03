Apple publie la mise à jour 16.4 du Studio Display

Apple n'a pas encore fourni de détails sur ce les changements inclus dans le nouveau firmware 16.4 du Studio Display, et le document d'assistance qui contient habituellement le détail n'a pas encore été mis à jour. Nul doute qu'il s'agit de correctifs et de faire en sorte que l'écran soit compatible avec macOS 13.3. Rappelons que l'accessoire est doté d'une puce A13 qui permet de gérer les différents composants comme les haut-parleurs stéréo, la webcam ou encore l'appairage facile avec macOS. Si vous êtes intéressé, consultez les tests du Studio Display ainsi que la récente promotion qui faisait baisser son prix de 150 euros.

Et voici le dernier appareil à être mis à jour ce soir. Parallèlement à la mise à jour de macOS Ventura 13.3 , Apple a publié un nouveau firmware 16.4 conçu pour le Studio Display, son écran milieu de gamme sorti début 2022.

