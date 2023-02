Apple publie le firmware 16.4 bêta pour le Studio Display

Apple ne fournit pas de notes de mise à jour pour cette mise à jour, mais les versions précédentes du firmware se sont concentrées sur l'amélioration du mode Center Stage de la caméra intégrée. Ce mode permet à la caméra de suivre un sujet ou plusieurs sujets dans un cadre en zoomant sur certaines parties de la vue complète lors des visio-conférences. Apple a lancé le Studio Display il y a près d'un an, mais les premières critiques portaient sur la qualité de sa webcam. Apple a également réglé les problèmes de haut-parleurs et de compatibilité avec Boot Camp dans les versions précédentes du micrologiciel. Il s’agit du troisième firwmare publié pour l’écran 5K qui était récemment en promotion à 1649 €.

Tous les modèles de Studio Display peuvent recevoir des mises à jour de firmware par voie aérienne, mais cette mise à jour est pour le moment limitée aux Mac qui exécutent la version bêta de macOS Ventura 13.3 . Les propriétaires d’un écran Apple ayant donc installé macOS Ventura 13.3 peuvent aller dans Paramètres système > Mise à jour logicielle pour installer le micrologiciel. La mise à jour pèse 641,4 Mo et prend un peu moins de 10 minutes après le téléchargement.

