Apple publie le firmware 16.4 bêta 2 pour le Studio Display

Parallèlement à la bêta 2 de macOS 13.3 qui est sortie cette semaine, Apple a également proposé une version bêta 2 du nouveau micrologiciel 16.4 conçu pour le Studio Display. Cette mise à jour est disponible depuis quelques heures uniquement aux développeurs qui possèdent l'écran haut de gamme.

Nouvelle mise à jour

Chez Apple, même les écrans sont mis à jour avec toujours l'objectif de proposer la meilleure expérience possible. La bêta 2 de la version 16.4 pour le Studio Display est actuellement disponible, mais cette mise à jour est pour le moment limitée aux Mac qui exécutent la version bêta de macOS Ventura 13.3.



Les propriétaires d’un écran Apple ayant donc installé macOS Ventura 13.3 peuvent aller dans Paramètres système > Mise à jour logicielle pour installer le micrologiciel. La mise à jour pèse 641,4 Mo et prend un peu moins de 10 minutes après le téléchargement.

Apple ne fournit pas de notes de mise à jour pour cette mise à jour, mais les versions précédentes du firmware se sont concentrées sur l'amélioration du mode Center Stage de la caméra intégrée. Ce mode permet à la caméra de suivre un sujet ou plusieurs sujets dans un cadre en zoomant sur certaines parties de la vue complète lors des visio-conférences.



Apple a lancé l’écran Studio Display début 2022, mais les premières critiques pointaient du doig la qualité de sa webcam. Apple a également réglé les problèmes de haut-parleurs et de compatibilité avec Boot Camp dans les versions précédentes du micrologiciel. Il s’agit du quatrième firwmare publié pour l’écran 5K qui est actuellement en promotion chez Amazon.

