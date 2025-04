Final Cut Pro rejoint l'écosystème du Logitech MX Creative Console

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Final Cut Pro : Logitech vient d'annoncer une mise à jour majeure pour son MX Creative Console, apportant une intégration complète avec le logiciel de montage vidéo d'Apple. Cette mise à jour enrichit considérablement les fonctionnalités de cet accessoire déjà populaire auprès des créatifs.

Une console qui s'ouvre à de nouvelles applications

Lancé en septembre 2024, le Logitech MX Creative Console est un concurrent direct du Stream Deck d'Elgato. Ce périphérique se compose de deux éléments distincts : un pavé à 9 boutons dynamiques LCD et une molette rotative (DialPad). Initialement compatible avec plusieurs applications Adobe Creative Cloud comme Photoshop et Premiere Pro, il élargit aujourd'hui son champ d'action.

La mise à jour ajoute le support pour cinq applications majeures :

Final Cut Pro

DaVinci Resolve

Figma

Adobe Lightroom

Affinity Photo

Pour les utilisateurs de Final Cut Pro, l'intégration offre un contrôle précis de la timeline, des options rapides pour la manipulation des clips, et des fonctionnalités de montage accélérées. La molette rotative permet notamment d'effectuer des ajustements précis lors de l'étalonnage colorimétrique, tandis que les boutons LCD donnent accès à 27 fonctions différentes réparties sur trois pages, accessibles via les boutons physiques avant/arrière.

Une personnalisation poussée

L'un des atouts majeurs du MX Creative Console réside dans sa personnalisation. Chaque application peut bénéficier de jusqu'à 15 pages de contrôles, et tous les boutons sont entièrement configurables selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Pour Adobe Lightroom, par exemple, la molette permet d'ajuster la luminosité d'une image tandis que les boutons facilitent la notation rapide des photos.

Anatoliy Polyanker, directeur général de la division MX de Logitech, explique : "Les retours de notre communauté indiquent que le MX Creative Console accélère non seulement leur flux de travail, mais augmente également leur productivité et facilite leur travail."

Disponible en deux coloris (Graphite et Gris pâle) au prix de 229,99€, le Logitech MX Creative Console s'impose comme une solution intéressante pour les utilisateurs d'Apple cherchant à optimiser leur workflow sur Final Cut Pro et autres applications créatives.

