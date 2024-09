Logitech lance la MX Creative Console pour concurrencer le Stream Deck d'Elgato

Logitech vient de dévoiler sa nouvelle console dédiée aux créateurs de contenu, la MX Creative Console. Avec ce dispositif complet composé d'un clavier et d'une molette, le géant des périphériques entend bien s'imposer sur un marché jusqu'ici dominé par le Stream Deck d'Elgato. Disponible en octobre au prix de 229€, la MX Creative Console se positionne comme une alternative plus polyvalente et abordable.

Un outil taillé pour les créatifs, en partenariat avec Adobe

Contrairement au Stream Deck souvent critiqué pour son orientation gaming, la MX Creative Console de Logitech mise sur l'ergonomie et l'intégration poussée avec les logiciels de création, en particulier ceux de la suite Adobe Creative Cloud. Grâce à un partenariat étroit, Logitech a développé des plugins sur-mesure pour Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Illustrator ou encore After Effects.

Le clavier MX Creative Keypad dispose de 9 touches LCD entièrement personnalisables, permettant d'assigner des raccourcis ou des macros pour chaque application. De son côté, la molette MX Creative DialPad offre un contrôle précis des paramètres et un accès rapide aux fonctions les plus utilisées. Le tout est géré via l'application Logi Options+, avec la possibilité de configurer jusqu'à 135 raccourcis par logiciel.

Une alternative plus flexible et évolutive au Stream Deck

Si le Stream Deck d'Elgato a su séduire les créateurs avec son interface intuitive, il souffre d'un manque de flexibilité et d'une intégration limitée aux applications professionnelles. Logitech compte bien combler ces lacunes avec sa MX Creative Console. Non seulement les raccourcis sont entièrement personnalisables, mais la console sera aussi compatible avec davantage de logiciels créatifs.

Autre atout de taille, Logitech lance en parallèle le Logi Marketplace, une plateforme communautaire où les utilisateurs pourront partager et télécharger des profils, des packs d'icônes et des plugins additionnels. Un kit de développement (SDK) sera bientôt mis à disposition pour permettre à chacun de créer du contenu. De quoi rendre la MX Creative Console encore plus adaptable à long terme.

Un rapport qualité-prix intéressant malgré quelques limitations

Bien que très prometteuse, la MX Creative Console de Logitech présente encore certaines limitations par rapport à ses concurrents. L'absence de sauvegarde des préréglages dans le cloud, une fonctionnalité pourtant présente sur le Stream Deck, est notamment regrettable. Logitech promet d'ajouter cette option courant 2025.

Cela étant dit, à 229€ avec 3 mois d'abonnement à la Creative Cloud inclus, la MX Creative Console offre un excellent rapport qualité-prix comparé au Stream Deck vendu 150$ seul. Déclinée en deux coloris (gris graphite et gris pâle), elle sera disponible dès le 15 octobre.

Avec ce nouvel accessoire taillé pour les créatifs, Logitech montre clairement son ambition de s'imposer sur un marché en plein essor. Reste à voir si la MX Creative Console parviendra à détrôner le Stream Deck, malgré son positionnement plus professionnel et polyvalent. Les premiers tests semblent en tout cas très encourageants pour ce challenger prometteur.

