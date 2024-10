Stream Deck bientôt compatible avec l'iPad, une annonce surprenante !

L'une des tendances de notre époque, c'est le stream en ligne, véritable succès propulsé par des plateformes comme Twitch, Facebook ou encore YouTube. Énormément de streameurs que vous voyez quotidiennement diffuser sur Twitch le font avec un "Stream Deck", un appareil révolutionnaire qui permet de gérer simplement un stream. Cet appareil propose une interface personnalisable avec des boutons programmables qui facilitent l'accès rapide aux commandes, aux scènes, aux sources et à de nombreuses autres fonctionnalités. La bonne nouvelle, c'est que le Stream Deck va bientôt être compatible avec iPadOS.

Le Stream Deck pourra être utilisé avec un iPad

La majorité des lives que vous voyez sur des plateformes comme Twitch sont réalisés depuis un PC, il est globalement rare que des streameurs diffusent leurs sessions de jeux depuis un iPad. Cependant, quand on parcourt les lives sur Twitch, Kick, YouTube... on se rend compte que beaucoup de streameurs apprécient de faire des diffusions en direct depuis leur cuisine, leur piscine, leur jardin ou tout simplement à l'extérieur. Bien sûr, pour ce type de stream, il y a les PC portables et les MacBook, mais certains aiment bien utiliser un iPad qui est moins encombrant.



Pour répondre à cette demande, Elgato va bientôt rendre compatible son Stream Deck avec iPadOS, c'est l'un des projets ambitieux en cours au sein de l'entreprise. Pour l'instant, Elgato n'a pas dévoilé de date officielle pour le déploiement de la compatibilité avec iPadOS, mais le projet avance bien.

Dans une vidéo dédiée à l'annonce, Elgato explique :

Depuis des années, Stream Deck a été aimé par les utilisateurs de bureau pour sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. C'est pourquoi nous sommes ravis d'apporter la puissance de Stream Deck à l'iPad pour la toute première fois en introduisant Stream Deck Kit et en ouvrant un monde de possibilités pour les nouveaux utilisateurs.

L'objectif est de proposer un SDK open-source pour que les développeurs puissent prendre en charge le Stream Deck dans leur application iPadOS. Ce sera donc après aux développeurs d'apps comme Streamlabs, Live Now, Prism Live Studio... de rendre compatible leur app avec le Stream Deck.



Les utilisateurs auront juste à brancher le Stream Deck en USB-C directement à leur iPad M1 (ou modèle supérieur), une fois la connexion effectuée, il ne restera plus qu'à ouvrir une application de stream qui prendra en charge l'appareil d'Elgato.



Le fonctionnement sera après identique à un Stream Deck connecté à un PC ou un Mac, il deviendra possible de créer des accès rapides aux commandes, d'ajouter des effets visuels et sonores... Bref, d'enrichir sa diffusion en live !