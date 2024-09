iPadOS 18 autorise les magasins d'applications alternatifs en Europe

Apple a annoncé aujourd'hui que, via la deuxième version bêta, iPadOS 18 étendait les places de marché d'applications alternatives, que l'on appelle vulgairement les App Store tiers, dans l'Union européenne. La firme autorise en réalité tout les changements apportés à l'iPhone en début d'année.

Un tournant historique pour l'iPad

En effet, Apple a introduit plusieurs changements historiques sur l'iPhone avec iOS 17.4, afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l'UE, la DMA. L'extension de ces modifications à l'iPad dans l'UE intervient près de deux mois après que la Commission européenne a déclaré qu'iPadOS était également une plateforme de contrôle dans le cadre de cette nouvelle réglementation. En anglais, le terme utilisé est « gatekeeper ».

Les autres modifications comprennent des options de paiement alternatives pour les applications de l'App Store, un écran de sélection du navigateur web par défaut dans Safari, la possibilité pour les navigateurs web d'utiliser des moteurs de rendu autres que WebKit d'Apple sur les mobiles, et bien d'autres choses encore. Les conditions existantes d'Apple s'étendent à l'iPad, y compris la taxe technologique de base de 50 centimes pour les places de marché d'applications alternatives.



En plus de ces modifications, Apple en avait profité pour ouvrir l'App Store aux émulateurs et aux applications de cloud gaming. Mais avec la DMA, certains développeurs ont proposé des montages compliqués en Europe, comme l'excellent émulateur Delta qui nécessite l'installation d'un magasin tiers, AltStore, avec un achat à l'installation. Il est plus simple à installer hors de nos frontières, et gratuit.

Apple apporte des modifications à iOS, Safari et l'App Store, qui ont un impact sur les applications des développeurs dans l'Union européenne (UE), afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA). Ces modifications offrent des options supplémentaires aux développeurs, notamment en ce qui concerne la distribution des applications sur iOS, le traitement des paiements, l'utilisation de moteurs de navigateur web dans les applications iOS, la demande d'interopérabilité avec des fonctionnalités matérielles et logicielles, l'accès aux données et aux analyses concernant leurs applications et le transfert des données des utilisateurs de l'App Store. Ces changements seront également apportés à l'iPadOS dans le courant de l'automne.

La mise à jour en septembre

iPadOS 18 est actuellement en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique suivra en juillet. La mise à jour devrait être largement diffusée en septembre, avec la sortie des nouveaux iPhone 16 et, peut-être, des iPad 11 et iPad mini 7.