Les applications de cloud gaming sont désormais les bienvenues sur l'App Store

Si les règles de l'App Store sont présentes pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs dans un environnement sécurisé, certaines règles ont été jugé comme absurdes et incompréhensibles par la communauté des développeurs. Un exemple ? L'interdiction des applications de cloud-gaming, Apple a toujours obligé les développeurs à publier l'ensemble de leurs jeux les uns après les autres dans l'App Store. Une pratique qu'a acceptée Netflix, mais pas Microsoft avec et Nvidia.

Le Cloud Gaming est désormais autorisé

Apple a annoncé ce soir un changement majeur dans sa politique de l'App Store. Cette mise à jour, très attendue, ouvre désormais les portes à des applications de cloud gaming telles que Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce NOW, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'univers des jeux sur iOS.



Jusqu'à aujourd'hui, les applications de cloud gaming étaient limitées à une présence en "web-app" sur les appareils Apple, une restriction qui freinait considérablement leur visibilité au profit d'Apple Arcade. Dorénavant, Apple introduit des options pour enrichir les expériences in-app, cette mise à jour permet aux utilisateurs de l'iPhone et de l'iPad d'accéder à un large éventail de jeux en streaming directement depuis une application hôte, plus besoin de télécharger chaque jeu sous forme d'application supplémentaire.

Avec cette nouvelle politique, les applications pourront désormais proposer des mini-applications, mini-jeux, chatbots et plug-ins, élargissant ainsi l'éventail des expériences utilisateur dans un seul et unique endroit. Cette approche promet d’étoffer considérablement l'interaction des utilisateurs avec leurs applications préférées.



Dans le cadre de cette évolution, Apple tolère également aux mini-applications, mini-jeux, chatbots et plug-ins dans une app hôte d'utiliser son système d'achat In-App. Cela offre aux développeurs la possibilité de vendre du contenu ou des services numériques payants directement. Cette intégration représente une opportunité commerciale pour les créateurs de contenu et les développeurs d'applications.

Attention au respect des règles de l'App Store

Apple souligne cependant que chaque expérience offerte doit respecter scrupuleusement toutes les directives d'évaluation de l'App Store. De plus, l'application hôte doit maintenir une classification par âge approprié, en cas de non-respect de ces règles, les applications hôtes pourraient faire face à des sanctions pour non-conformité. Apple insiste sur le fait que l'application hôte est entièrement responsable des contenus qu'elle propose, y compris ceux développés par des tiers.



Cette avancée d'Apple est une nouvelle réjouissante pour les passionnés de jeux vidéo et les développeurs d'applications.



