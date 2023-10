GeForce Now de NVIDIA coûtera bientôt plus cher en Europe et au Canada

Vous allez devoir payer un peu plus pour le service de cloud gaming de NVIDIA à partir du 1er novembre, en tout cas si vous êtes client européen ou canadien. La société qui flambe en bourse depuis plusieurs mois grâce à ses performances en IA a augmenté le prix de l'abonnement à GeForce Now au Canada et en Europe "pour tenir compte de l'augmentation des coûts opérationnels dans ces régions".

GeForce Now plus cher le mois prochain

Concrètement, si vous payez dans l'une des devises citées (EUR, CAD, GBP, SEK, NOK, DKK, CZK ou PLN), attendez-vous à une hausse du prix le mois prochain. Au Canada, par exemple, le niveau "Prioritaire" à 10 $ coûtera 14 $ par mois. Le niveau "Ultimate", qui vous donne accès à des serveurs équipés de GPU RTX 4080, à un gameplay de 240 fps et à la prise en charge complète du ray-tracing matériel, coûtera quant à lui 6 $ de plus, soit 26 $ par mois. En France, l'augmentation est plus raisonnable avec 1 € de plus pour le forfait de base, et 2 € pour le niveau supérieur, soit respectivement 10,99 euros et 21,99 euros par mois.

Si vous ne voulez pas de cette augmentation, deux solutions s'offrent à vous : résilier ou prendre un abonnement de 6 mois avant le 1er novembre. Notez qu'un abonnement Ultimate de 6 mois coûtera 15 € de plus en France, 40 $ de plus au Canada et 20 £ de plus au Royaume-Uni. Aïe !



Vous pouvez également acheter des cartes-cadeaux d'abonnement dans les prochaines semaines au prix actuel. NVIDIA indique qu'elle ajustera également le prix des cartes-cadeaux après le 1er novembre, mais qu'elle honorera les cartes achetées avant cette date, même si elles sont échangées ultérieurement.



Si vous êtes un membre "fondateur", ne vous inquiétez pas, les hausses de prix ne s'appliquent pas (encore) d'après le communiqué.

Les nouveaux jeux pour compenser

La bonne nouvelle pour les abonnés c'est que le service GeForce Now vient d’ajouter Forza Motorsport au catalogue, et qu'on attend d'un moment à l'autre Call of Duty et des jeux Activision Blizzard. Voilà qui devrait aider à faire passer la pilule. Rappelons que GeForce Now permet de jouer à Fortnite sur un iPhone, malgré la suppression du jeu par Apple depuis deux ans.