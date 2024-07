Le Vision Pro bientôt lancé au Canada, UK et en Chine

Le lancement du casque Vision Pro d'Apple est désormais prévu pour le 2 février prochain. Seul problème, cela concerne uniquement les États-Unis. Les autres pays, dont la France, n'ont pas eu droit à la moindre date jusqu'à présent. Une fois n'est pas coutume, Apple risque d'échelonner la sortie de son premier ordinateur spatial. La faute à une production bien trop faible, en grande partie due à la complexité de l'appareil. Tim Cook avait laissé penser que la France (et l'Europe) serait servie début 2025. Mais entre temps, au moins trois pays devraient les doubler.

D'abord les marchés anglophones et la Chine

Alors que nous indiquions en début de semaine que le Vision Pro était déjà expédié en petites quantités dans des entrepôts à travers les États-Unis avant d'être distribué dans les Apple Store, Ming-Chi Kuo annonçait hier que les stocks initiaux seront limités à 80 000 unités. Elles sont actuellement assemblées par Luxshare, le partenaire chinois d'Apple.

Pour ne pas frustrer ses clients, la firme de Cupertino a donc décidé un lancement en plusieurs étapes. Après les USA, l'entreprise a expliqué que d'autres marchés seraient servis "plus tard" en 2024. D'après nos informations, la société envisage de fournir la Chine, le Canada et le Royaume-Uni en second rideau. Par le passé, elle a déjà privilégié les pays anglo-saxons, notamment parce que l'anglais facilite le déploiement de fonctionnalités. Mais ce serait, à notre connaissance, une première pour la Chine avant l'Europe.



Apple n'a pas intérêt à laisser s'écouler un an entre le lancement américain et le reste du monde. Le "plus tard" pourrait donc être assez rapide. Début 2015, la firme avait annoncé l'Apple Watch pour "plus tard" dans l'année, et ce fut le mois d'avril, soit quatre mois d'attente. On peut imaginer que le casque AR/VR sera distribué à ce moment-là, et que les marchés importants comme la France et l'Allemagne suivront avant la fin de 2024.



