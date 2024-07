Apple Vision Pro : jusqu’à 1 To de stockage et 16 Go de RAM

Depuis qu’Apple a publié son communiqué indiquant la date de précommande aux États-Unis et la date de lancement, le Vision Pro est au centre de l’actualité. Un récent rapport de MacRumors indique que le futur ordinateur spatial aura jusqu’à 16 Go de RAM et plusieurs stockage. Apple reprendra la même approche qu’avec ses autres produits : plus vous dépensez, plus vous aurez de stockage pour votre Vision Pro.

Les dernières informations autour du Vision Pro

Apple l’a rappelé dans son communiqué de presse publié lundi, le coeur de l’Apple Vision Pro réside dans son processeur : il intègre la nouvelle puce M2, synonyme de performances avancées. L’appareil intègre également une puce R1 dédiée aux caméras, capteurs et microphones. Cette combinaison de puces M2 et R1 place l’Apple Vision Pro dans une catégorie à part en termes de capacités de traitement et de fonctionnalités multimédia.



L’Apple Vision Pro sera proposé à un prix initial de 3 499 $ aux États-Unis. Pour ce prix, les utilisateurs bénéficieront d’une capacité de stockage de base de 256 Go, Apple devrait offrir également des options de stockage supérieure pour ceux qui en ont besoin et qui sont prêts à dépenser plus d’argent.

Mémoire et développement

En termes de mémoire, le Vision Pro sera équipé de 16 Go de mémoire unifiée, cette information a été confirmée par MacRumors via la dernière version de Xcode (15.2). De plus, l’Apple Vision Pro prend en charge le développement d’applications pour visionOS directement dans Xcode 15.2, ce qui offre aux développeurs un terrain de jeu riche en possibilités, les applications visionOS peuvent déjà être soumises sur App Store Connect (le portail dédié aux développeurs de l’écosystème)



Pour les développeurs, il est intéressant de noter que certains kits de développement de l’Apple Vision Pro disposent d’une capacité de stockage étendue jusqu’à 1 To, nous vous l’avions annoncé en exclusivité, et MacRumors le reprend à nouveau. Cela suggère que Apple vise non seulement le marché grand public, mais aussi les professionnels et les créateurs de contenu qui nécessitent de grandes quantités de stockage pour leur travail.



Les précommandes pour l’Apple Vision Pro débuteront aux États-Unis le 19 janvier, avec un lancement officiel prévu pour le 2 février. Une sortie internationale est prévue plus tard dans l’année, toutefois, aucune date n’a été communiquée.