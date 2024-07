Apple Vision Pro : seulement 80 000 unités pour le lancement aux US selon Kuo

L’Apple Vision Pro est le produit de l’année 2024 et pourtant Apple le sort exclusivement aux États-Unis pour la première vague de lancement. Ce choix incompréhensible et surprenant s’explique d’une façon très simple : le stock va être ultra limité pour le lancement prévu pour le 2 février. Alors qu’il y a probablement des centaines de milliers de potentiels acheteurs aux États-Unis, seulement 80 000 Vision Pro vont être disponibles.

Apple se prépare à un lancement très attendu, mais en même temps restreint de son dernier produit, le Vision Pro. Selon les informations de l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo, la production initiale sera limitée à seulement 60 000 à 80 000 unités pour le lancement aux États-Unis. Cette faible disponibilité est attribuée aux difficultés rencontrées dans l’assemblage de ce produit haut de gamme. Apple a des exigences qualité très strictes ce qui provoque des ralentissements sur les chaînes de production chez les partenaires en Asie.



Le Vision Pro sera officiellement lancé le 2 février 2024, exclusivement sur le marché américain. Cette annonce suscite déjà beaucoup d’intérêt dans les médias, mais Kuo soulève des interrogations quant à la demande soutenue pour le Vision Pro après que l’excitation initiale liée à la nouveauté se sera estompée.

Le succès futur du Vision Pro dépendra largement de la stratégie d’Apple pour positionner le produit sur le marché. L’entreprise doit démontrer que l’ordinateur spatial est un ajout stratégique dans des domaines tels que le contenu sportif, cinématographique, le streaming, les jeux vidéo et la productivité, tout en assurant une intégration fluide avec d’autres produits Apple comme le Mac.



Les clients intéressés pourront précommander le Vision Pro à partir du 19 janvier à 5 heures du matin, heure du Pacifique. Le prix de départ est fixé à 3 500 $, hors taxes. Avec les taxes, le coût total pour les consommateurs américains devrait avoisiner les 3 900 $.



Étant donné la quantité extrêmement limitée disponible à la fois en ligne et dans les boutiques physiques, Kuo conseille aux clients américains de passer leur commande dès l’ouverture des précommandes le 19 janvier pour garantir la livraison ou le retrait du produit à sa sortie. Il n’est pas à exclure que quelques heures seulement après le début des précommandes, les délais d’expédition pourraient s’allonger de manière significative, avec des semaines voire des mois d’attente. Avec une offre aussi restreinte, Apple va faire face à un défi de taille pour réapprovisionner rapidement ses magasins.

Apple will produce 60,000 to 80,000 units of Vision Pro for the February 2 release. Since the shipment is not large, I believe that Vision Pro will sell out soon after the release.



Although Apple has not clearly defined the product positioning and key applications of Vision Pro… https://t.co/miktcS0aSK