Apple Vision Pro : le lancement à l’international aura lieu avant la WWDC 2024

Avec seulement 80 000 unités du Vision Pro lors du lancement aux États-Unis, on pourrait se demander « est-ce que Apple va réussir à gérer un lancement rapide et efficace à l’international ? ». Visiblement oui, car la firme de Cupertino aurait déjà préparé le lancement de son premier ordinateur spatial à l’international. Grâce à l’analyste Ming-Chi Kuo, nous avons plus d’informations sur les prochaines vagues de disponibilités du Vision Pro !

Un lancement à l’international qui va arriver plus rapidement qu’on le pense

Apple se prépare à franchir une nouvelle étape importante, selon l’analyste renommé Ming-Chi Kuo, qui a partagé ces informations dans une publication récente sur Medium, Apple prévoit de lancer son premier ordinateur spatial, le Vision Pro, à l’international avant la Worldwide Developers Conference (WWDC) de 2024.



L’objectif de ce lancement anticipé est clair : Apple souhaite présenter son système d’exploitation révolutionnaire, visionOS, lors de la WWDC 2024 à un public international de développeurs déjà familiarisés avec le hardware. Cette démarche est stratégique pour Apple, qui vise à établir un « écosystème de développement mondial » pour visionOS, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des technologies immersives. Nous avions annoncé que le casque serait lancé prochainement au Royaume-Uni et au Canada, notamment.

Initialement, le lancement du casque Vision Pro se limitera aux États-Unis. Cette décision est principalement motivée par des contraintes d’approvisionnement et la volonté d’assurer un processus de vente efficace. Apple est conscient que pour réussir son expansion internationale, un ajustement logiciel est indispensable. Ce dernier permettra de rendre le Vision Pro compatible avec les exigences réglementaires et culturelles variées des différents pays.



Une fois ces ajustements réalisés, Apple prévoit de commercialiser le Vision Pro dans plusieurs autres pays. Ce lancement international est une étape cruciale pour Apple, qui cherche à solidifier sa position dans le domaine de la réalité augmentée et virtuelle. En rendant le Vision Pro accessible à un public mondial avant la WWDC 2024, Apple se donne les moyens de susciter un intérêt accru pour visionOS et d’encourager une adoption rapide par les développeurs du monde entier.