Valorant Mobile sera d'abord lancé en Chine

Riot Games s'apprête à donner vie à Valorant Mobile, avec la Chine comme premier marché de lancement. Comme vu lors du Tencent Spark 2025, l’inscription pour la bêta est désormais ouverte aux joueurs chinois. Initialement annoncée en juin 2021 (ça date !), cette adaptation mobile du célèbre jeu de tir PC et console (Xbox, PS5) est développée par LightSpeed Studios, connu pour PUBG Mobile et feu Apex Legends Mobile. Aucun calendrier de sortie mondiale n’est confirmé, Riot se concentrant d’abord sur la communauté compétitive chinoise des FPS mobiles avant une expansion.

LightSpeed Studios, salué par Anna Donlon, responsable des studios VALORANT chez Riot (racheté par Tencent en 2011), assure avoir capturé l’essence du gameplay tactique de Valorant sur écran tactile. Leur expertise dans les titres FPS mobiles garantit une adaptation fidèle avec des mécaniques principales intactes. Des tests préalables en Chine et des collaborations avec des joueurs mobiles mondiaux ont affiné l’expérience. La bande-annonce met en avant des visuels soignés et une action rapide, alignés sur les standards élevés des versions PC et console :

Le vaste marché chinois du jeu mobile, très compétitif, en fait un point de départ idéal. L’expertise régionale des petits gars de LightSpeed renforce l'intérêt de ce premier galop d'essai, le créateur de League of Legends prévoyant de s’appuyer sur cette base pour une expansion mondiale future. Donlon a souligné l’alignement du développeur avec les valeurs de Valorant, garantissant une version mobile offrant la précision et l’intensité attendues par les fans.

It's really happening. VALORANT Mobile has been announced with our partner LIGHTSPEED STUDIOS, and we're bringing it to China.



We're excited to bring VALORANT Mobile to as many players as possible, but we're starting in China and taking it from there. We will of course update…