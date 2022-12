PUBG Mobile relance le mode Aftermath avec une refonte complète

Après la collaboration avec Lionel Messi le mois dernier, PUBG MOBILE lance une version remaniée de son mode Aftermath, très apprécié des fans, en ajoutant un plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.



Le mode emblématique révisé introduit la possibilité d'améliorer les armures et les armes à feu, ainsi que l'option de se soigner en mouvement avec des kits de premiers soins et des boissons énergétiques. Huit bunkers et quatre postes de garde ont également été ajoutés, ainsi que des semi-remorques apparaissant au hasard et des cartes au trésor menant à des caisses cachées.

Voici le nouveau mode Aftermath

Préparez-vous à un mode Aftermath nouveau et amélioré !

Cette révision du mode emblématique comprend une amélioration de l'armure qui introduit un gilet contenant des emplacements d'armure, ainsi que la possibilité unique de faire évoluer les armes à feu à partir de nouvelles caisses d'amélioration. Les joueurs peuvent désormais bénéficier d'une mise à niveau du système qui permet à la santé de se rétablir rapidement après de lourds dégâts et de conserver l'énergie sans qu'elle ne baisse au fil du temps. Des trousses de premiers secours et des boissons énergétiques ont été ajoutées pour se requinquer lors des déplacements, et les soins ne sont plus plafonnés lorsqu'on les utilise. Des armoires à pharmacie peuvent également être trouvées sur les murs pour offrir aux joueurs des options de soins supplémentaires.

Aftermath introduit également huit nouveaux bunkers et quatre postes de garde - remplis de fournitures mais fortement surveillés - et des cartes au trésor à suivre pour trouver des caisses cachées, ainsi que des semi-remorques apparaissant de façon aléatoire. Mais attention, les joueurs utilisant les tours de rappel diffusent désormais leur position aux autres joueurs, ce qui signifie qu'il faudra se préparer à se défendre.



Le mode officiel Aftermath entend ainsi rehausser le côté stratégique et la profondeur du jeu, ce qui semble être bien parti. Regardez le trailer vidéo publié cette nuit :

Les joueurs peuvent se lancer dans le mode officiel Aftermath dès maintenant dans le cadre de la mise à jour 2.3 de PUBG MOBILE. Téléchargez-le gratuitement sur l'App Store pour iOS et le Google Play Store pour Android.

