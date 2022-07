Hyper Front : le clone de Valorant est disponible sur mobile

Hyper Front, que beaucoup ont qualifié de clone de Valorant, vient d'être lancé à l'échelle mondiale.



Vous avez toujours voulu jouer à Valorant sur mobile ? Eh bien, vous en avez maintenant l'occasion, car NetEase vient d'ouvrir les portes de son jeu Hyper Front en France et ailleurs.

Hyper Front est de sortie sur iOS et Android

Vous vous souvenez peut-être d'Hyper Front après la fuite d'une vidéo de gameplay l'année dernière à la même époque (le jeu s'appelait alors Project M), qui révélait un titre étrangement similaire à Valorant de Riot Games (dont le portage mobile a été annoncé l'an dernier également). Et bien, plus que similaire, le nouveau jeu de tir de NetEase est une véritable copie du titre de Riot Games.



Vous aimez jouer avec Sova ? Alors, dans Hyper Front, vous adorerez l'archer Faith Arrow, tout aussi adroit. Vous préférez un guérisseur ? Alors Coldcast, qui n'est pas du tout une copie de Sage, sera probablement votre meilleur choix. Il va sans dire que les cartes, les armes et même le matériel promotionnel sont très similaires.

Alors que les avocats de Riot Games sont certainement à pied d'oeuvre, Hyper Front est maintenant ouvert à tous les joueurs après que le titre ait été lancé à Singapour, aux Philippines, en Malaisie et en Thaïlande plus tôt cette année.



Depuis cette nuit, le jeu bénéficie également d'une mise à jour avec trois nouveaux personnages (portant le nombre de personnages à 12) qui, bien qu'ils s'inspirent de Valorant, ne sont pas les copies exactes des personnages précédents - probablement parce qu'ils ont rattrapé Riot Games et doivent réfléchir un peu par eux-mêmes.



Les nouveaux personnages sont Yoru - pardon, Veil, Nemesis, et Cure Light, aux côtés d'une nouvelle carte et d'un grand nombre de contenus et d'événements saisonniers.



Il sera intéressant de voir l'avenir d'Hyper Front, surtout après le lancement de Valorant Mobile, le propre jeu de Riot Games, et de voir si ce clone pourra un jour s'affranchir de ses inspirations évidentes et se faire une place à part entière, un peu comme Stumble Guys vu il y a quelques jours et qui ne doit pas faire plaisir aux développeurs de Fall Guys.



En tout cas, Hyper Front est très bon et vient même concurrencer Apex Legends Mobile sur l'App Store et le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Hyper Front