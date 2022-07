Stumble Guys : un clone de Fall Guys qui cartonne sur mobile !

Vous le savez probablement, l’excellent Fall Guys n'est toujours pas disponible sur iOS et Android, alors même que ses développeurs viennent de changer le modèle économique de leur titre phare en le passant gratuit sur Mac, PC et consoles. Le Battle Royale a atteint les 50 millions de téléchargements en se calquant sur le modèle d'un certain Fortnite. Jeu accessible, fun, coloré et désormais gratuit, il a tout pour plaire, d'autant qu'il n'est pas question de tirer sur les autres ici, mais de franchir la ligne d'arrivée en premier. Et comme souvent, les clones pullulent sur App Store et Play Store. Sauf que cette fois, un certain Stumble Guys cartonne littéralement avec plus de 33 millions de téléchargements en quelques mois et ne semble pas inquiété par des questions de droit ou de licence.

Pourquoi Stumble Guys est premier de l'App Store ?

tumble Guys est un battle royale multijoueur accueillant jusqu’à 32 participants en ligne. Une manche après l’autre, frayez-vous un chemin dans un chaos grandissant jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un ! Si vous tombez, relevez-vous et recommencez. Rejoignez cette course folle !

Du concept au nom, Stumble Guys (où stumble signifie trébucher en français - à comparer avec fall qui veut dire tomber), les gars du petit studio finlandais Kitka Games ne se sont pas vraiment posés de question. Et il est vrai que les statistiques leur donnent raison, bien qu'il aura fallu plus d'un an pour qu'il commence à se montrer dans les classements. Depuis plusieurs mois maintenant, il trône en tête dans de nombreux pays comme en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc.



Regardez le trailer vidéo :

Une fois lancé, on oublie rapidement qu'on est en train de jouer à Stumble Guys tellement la ressemblance est frappante. Mais au lieu de tout pomper de A à Z, Kitka Games a repris la recette de Mediatonic (racheté par Epic Games en 2021) tout en l'adaptant habilement pour la plateforme. Ainsi, à la place d'avoir 60 personnes qui se défient en même temps, Stumble Guys limite les parties à 32 joueurs afin de rester le plus fluide et le plus rapide possible. En revanche, le reste ne change pas, à savoir des petits bonhommes empruntés qu'il faut contrôler dans des parcours du combattant à la Ninja Warriors et autre Total Wipeout. À chaque tour, les derniers sont éliminés, jusqu'à qu'il n'en reste qu'un.



Pour y parvenir, vous avez quelques commandes ultra simples, comme sur Fall Guys, comme se déplacer, sauter ou encore se projeter en avant. Et comme dans l'original, votre personnage semble alcoolique et maladroit, certainement grâce à un moteur physique là encore très similaire. On est très étonné que le géant Epic Games laisse passer un tel clone... même si ce dernier est en froid avec Apple (et Google) à cause de la commission des 30 %. Voilà qui pourrait laisser encore pas mal de temps à cette (belle) copie, ainsi qu'à d'autres un peu plus éloignés comme Populus Run sur Apple Arcade.



Il y a bien sûr une ombre au tableau, les micro-transactions. Contrairement à Fall Guys qui propose de simplement personnaliser son héros, Kitka Games pousse fort sur les achats intégrés avec des packs allant de 1 à 25 € pour éviter de devoir regarder des publicités vidéos et d'être pratiquement harcelé entre deux parties. Mais il faut croire que cela plaît puisque le titre a généré plus de 6 millions de dollars le mois dernier. En tout, les gars de Kitka Games auraient engrangé plus de 21 millions de dollars. Pas mal !

Notre avis sur Stumble Guys

Voilà, vous avez tout sur Stumble Guys, qui est, de loin, le meilleur représentant de Fall Guys à l'heure actuelle sur mobile. Après quelques parties, on est conquis malgré un modèle économique légèrement agressif et l'impression de jouer à jeu prohibé qui peut disparaître à tout moment. Mais en attendant l'arrivée du vrai Fall Guys, si tant est que le portage mobile soit prévu du côté de Mediatonic, il n'y a pas mieux sur App Store et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Stumble Guys