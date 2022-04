Square Enix annonce le RPG tactique Front Mission: Borderscape sur mobile

Aujourd'hui, Square Enix a annoncé un nouveau jeu Front Mission pour mobile sous le nom de Front Mission : Borderscape. Ce nouveau titre sera publié pour les appareils iOS et Android, alors que Square Enix avait récemment confirmé un remake de Front Mission sur Nintendo Switch. Si vous n'avez jamais entendu parler de la série, il s'agit de jeux RPG tactiques. Front Mission : Borderscape est développé par Black Jack Studio et Square Enix.

Regardez le trailer d'annonce via IGN ci-dessous :

À part le fait qu'il sera disponible sur iOS et Android, on ne sait pas grand-chose de Front Mission :Borderscape. La bande-annonce vidéo présentent une musique et des images intéressantes qui nous placent dans un futur robotisé avec apparement un moteur graphique de qualité, mais nous ne connaissons rien sur le gameplay du jeu mobile. Le jeu se déroule en 2089 et constitue une nouvelle histoire dans la série Front Mission. Autre point intéressant, la description de la bande-annonce mentionne que le jeu sera disponible sur plusieurs plates-formes, y compris les mobiles, mais sans détailler les supports envisagés.

