Call of Duty®: Warzone Mobile officiellement lancé le 21 mars !

Il était temps ! Après une apparition à la rubrique « précommandes » fin 2022, Call of Duty : Warzone Mobile a enfin une date de sortie sur l'App Store et le Play Store. Initialement prévue pour 15 mai 2023, Warzone Mobile sera finalement lancé le 21 mars prochain, soit un retard de près d'un an.

C'est bientôt l'heure de Call of Duty®: Warzone™ Mobile

Cette fois-ci, c'est la bonne. Activision a confirmé officiellement la date de lancement de Call of Duty : Warzone Mobile, idéalement positionnée pour fêter le printemps 2024. Depuis deux ans, COD : Warzone Mobile a jonglé entre bêta fermée, bêta ouverte et lancement progressif dans certaines régions, de quoi accumuler des millions de joueurs et plus de 45 millions de précommandes. Depuis sa première apparition, le studio affirme qu'il y a eu "des dizaines de mises à jour majeures, des milliers de bugs corrigés, et de nouveaux contenus et fonctionnalités ajoutés" pendant cette période". Les développeurs ont également reconfirmé que le jeu sera lancé avec deux cartes Battle Royale principales, Verdansk et Rebirth Island, et que la progression croisée sera disponible pour les joueurs de Call of Duty : Modern Warfare III et de la version "big pants" de Call of Duty : Warzone.



Regardez le trailer de lancement :

Si vous n'avez pas suivi le développement du jeu, il s'agit d'une expérience Warzone authentique mais ajustée pour les plateformes mobiles, soit un FPS multijoueur en ligne de grande qualité. On retrouve des parties avec 120 joueurs qui s'écharperont jusqu'au dernier survivant. À l'instar du jeu Warzone original, la carte sera assiégée par un cercle de plus en plus étroit, ce qui obligera les joueurs à se retrouver sur un champ de bataille plus confiné. Le jeu proposera également un certain nombre d'armes familières, de quoi faire oublier le regretté Fortnite, qui est censé revenir sur l'App Store cette année.



Pour l'avoir testé en bêta, la version mobile n'a pas usurpé le nom Warzone, avec une réalisation graphique de haute volée et des contrôles précis. On est au niveau d'un Death Stranding ou d'un Resident Evil Village en termes de graphismes.



En attendant le 21 mars, vous pouvez encore vous préenregistrer pour le jeu afin de débloquer des récompenses au lancement. Rendez-vous le 21 mars pour jouer à Call of Duty : Warzone Mobile sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Call of Duty: Warzone Mobile