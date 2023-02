L'excellent Apex Legends Mobile s'arrêtera le 1er mai 2023

De temps en temps, une information du monde Apple nous surprend. C'est le cas ce matin avec l'annonce inattendue de Respawn Entertainment qui entériné la fermeture d'Apex Legends Mobile au 1er mai prochain. Un choc pour les fans du Battle Royale qui avait été lancé au niveau mondial il y a un peu moins d'un an. Après Fortnite qui a été supprimé par Apple, c'est donc au tour de l'excellent Apex Legends de quitter le navire.

Apex Legends Mobile fait déjà ses adieux

Mais pourquoi cette décision ? La société explique que la qualité du contenu, ainsi que la fréquence des nouveaux contenus, sont inférieures à ce qu'elle considère comme acceptable. C'est pourquoi, en accord avec leur partenaire de développement, Tencent en premier lieu, ils ont décidé de mettre fin au jeu au cours des trois prochains mois et de le rendre totalement injouable le 1er mai 2023. Les serveurs seront coupés à cette date. D'ici là, le jeu n'est plus disponible sur les magasins d'applications iOS et Android et tous les achats in-app ont été désactivés. Les joueurs peuvent dépenser la monnaie virtuelle qu'ils possèdent déjà jusqu'au 1er mai, mais aucun remboursement ne sera effectué.

Une mauvaise nouvelle, difficile à comprendre, d'autant qu'Apple avait désigné Apex Legends Mobile comme le jeu iPhone de l'année 2022, tout comme nous dans notre top des meilleurs jeux 2022. Pour mémoire, s'il n'a été lancé dans le monde entier qu'en mai de l'année dernière, il était en développement depuis au moins deux ans auparavant, passant par plusieurs bêtas, ainsi des soft-launch. Parler de gâchis ne me paraît pas exagéré, car la création d'un tel jeu a certainement nécessité des milliers d'heures de travail et plusieurs millions de dollars d'investissement.



En revanche, on peut comprendre que les coûts de fonctionnement sont assez élevés, le jeu de base étant gratuit, les achats in-apps ne permettant que de personnaliser ses héros.



Dites-nous si vous jouez à Apex Legends et ce que vous pensez de cette décision surprise.

