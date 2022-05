Apex Legends Mobile a une date de sortie, le 17 mai !

Apex Legends Mobile est sur le point de passer du rêve à la réalité. Depuis son annonce initiale en 2019 jusqu'à la bêta, Apex Legends Mobile est en préparation depuis un certain temps déjà. Les précommandes ont été ouvertes en mars dernier, juste après un lancement ciblé dans quelques régions comme l'Australie ou le Mexique. Mais l'attente est quasiment terminée puisque Apex Legends Mobile débarquera sur iOS et Android le 17 mai.

Apex Legends Mobile se rapproche de la sortie

Le jeu de Battle Royale de Respawn, édité par Electronic Arts, très populaire sur PC et consoles, va enfin se laisser dompter sur mobile la semaine prochaine. Parallèlement à la date de sortie d'Apex Legends Mobile, une nouvelle bande-annonce cinématique axée sur la saison 1 d'Apex Legends Mobile a également été publiée. Regardez-la ci-dessous :

Apex Legends Mobile sortira gratuitement la semaine prochaine sur iOS et Android. En attendant, vous pouvez vous pré-enregistrer sur le site officiel pour iOS et sur Google Play pour Android, comme près de 10 millions de joueurs. Les pré-commandes sur iOS via l'App Store ne sont pas encore disponibles. Étant donné que le jeu a fait l'objet d'un soft-launch, il est probable que la version iOS arrivera le jour de la sortie la semaine prochaine ou peut-être un jour avant pour permettre aux joueurs de la télécharger et d'être prêts pour le lancement complet. Apex Legends Mobile a été conçu pour le mobile dès le départ, il sera donc intéressant de voir comment il se comporte sur les appareils iOS modernes par rapport à des jeux comme Call of Duty Mobile.



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent d'Apex Legends, il s'agit d'un Battle Royale concurrent des Fortnite, PUBG et autres qui est sorti début 2019 en mettant une claque aux fans du genre grâce à un titre abouti dès le départ. Graphismes, gameplay et ambiance ont su capter le public. Respawn a pris le temps d'observer le genre et les attentes des joueurs pour livrer un titre nerveux, rythmé, typé et pensé pour le jeu en équipe.

