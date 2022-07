La saison 2 d'Apex Legends Mobile ajoute Rhapsody

Respawn vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle légende nommée Rhapsody dans Apex Legends Mobile qui arrivera la semaine prochaine. Rhapsody a un robot nommé Rowdy et apportera des capacités liées à la musique et au rythme au jeu le 14 juillet avec la saison 2 qui est lancée ce jour. Apex Legends Mobile a pris son temps avant d'arriver sur nos plateformes puisque le jeu a fait l'objet de tests préliminaires, d'un lancement dans quelques régions et d'autres tests avant sa sortie complète. La saison 2 apportera du nouveau contenu, des mises à jour, des armes rééquilibrées, le système de classement, et bien plus encore dans le jeu.

Apex Legends Mobile passe à la vitesse supérieure

Plus de détails sur la saison 2 seront disponibles la semaine prochaine, à l'approche du lancement. En attendant, regardez ci-dessous la bande-annonce de Rhapsody pour Apex Legends Mobile :

La frondeuse Rhapsody est originaire de Komma et participe aux Apex Games pour aider sa famille à se libérer de ses dettes après que sa mère ait découvert des secrets d'entreprise chez Pythas Inc. Le DJ rejoint Apex Legends Mobile la semaine prochaine.

Salut, les Légendes !

Bienvenue dans la saison 2.0 : Distorsion ! La nouvelle saison commence le 14 juillet à 02:00 (CEST)

Nouvelle Légende exclusive au mobile : Rhapsody, la frondeuse rythmique

Nouvelle carte BR : Canyon des Rois

Nouvelle carte MJ : Pythas - Bloc 0

Nouveaux modes : Piratage et Jeu de tir

Vous pouvez dès à présent mettre à jour Apex Legends Mobile pour profiter de la saison 2 à son lancement.

Télécharger le jeu gratuit Apex Legends Mobile