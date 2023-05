WrestleQuest Legends annoncé sur mobile via Netflix Games

Le jeu d'aventure WrestleQuest, qui est un RPG de catch (oui !), vient d'être annoncé sur mobile avec une sortie pour les abonnés Netflix en août prochain, en même temps que sur PC et consoles. Mega Cat Studios, le développeur du jeu, a expliqué que le partenariat avec Netflix a entraîné un léger retard de la date de sortie initiale. Le jeu sortira donc en août sur PC et consoles, et sera également disponible sur Netflix Games pour les appareils mobiles, comme le révèle la bande-annonce de WrestleQuest Legends.

Un jeu de catch très intéressant

Les fans de jeux de catch sont toujours aussi nombreux, bien que la mode soit quelque peu dépassée ces derniers temps. Funs et accessibles, ces titres captent régulièrement les amateurs de combats spectaculaires, comme le fait très bien la série 2K. WrestleQuest se distingue par deux aspects : son style graphique en pixel-art et son côté RPG qui permet de faire évoluer ses personnages.



Vous pouvez regarder la bande-annonce de WrestleQuest Legends qui sortira en août :

WrestleQuest est donc un jeu d'aventure de catch RPG où vous pouvez effectuer des mouvements spectaculaires tels que des piledrivers et des powerbombs dans un univers pixel art unique où se mêlent ce sport professionnel et l'ambiance fantasy.

Comme vous vous en doutez, vous démarrez en tant que jeune débutant avec pour objectif champion du monde. Pour y parvenir, vous allez devoir vous entraîner, apprendre, cravacher et surtout affronter des adversaires tous plus impressionnants les uns que les autres.

WrestleQuest sera disponible le 8 août sur iOS, Android, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. En attendant sa sortie sur mobile via Netflix Games, sachez qu'il est disponible pour les PC dans une démo gratuite sur Steam. C'est très intéressant à jouer sur une Steam Deck par exemple.