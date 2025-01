Carmen Sandiego est désormais disponible sur mobile via Netflix Games

Les abonnés Netflix peuvent désormais se plonger dans la dernière aventure de la série Carmen Sandiego sur leurs iPhone, iPad et Android. Dans cette version exclusive développée par Gameloft, vous incarnez Carmen Sandiego, la justicière globe-trotteuse, alors qu'elle combat ses anciens alliés au sein de l'organisation criminelle connue sous le nom de V.I.L.E.

Découvrez Carmen Sandiego

Dans cette nouvelle itération du jeu, Carmen voyage à travers le monde pour traquer et capturer les agents de V.I.L.E., en utilisant l'exploration, le subterfuge, des véhicules originaux comme le deltaplane ou encore des accessoires à la James Bond comme le grappin. Contrairement aux jeux précédents où Carmen était l'antagoniste dans des aventures en point-and-click, cette version la présente comme une héroïne dans un monde ouvert. De Rio à Singapour, chaque mission est une course contre la montre enrichie d'apprentissages culturels et de rencontres, comme votre allié Player. En clair est plus proche d'un Tomb Raider que d'un Chevaliers de Baphomet.

Cette décision de Netflix de lancer le jeu sur sa plateforme avant les autres consoles et systèmes démontre l'importance du nouveau rôle de Carmen en tant que justicière dans l'évolution de la série. Gameloft, qui se lance dans le jeu multiplateforme avec ce titre, vise à offrir ce qui pourrait être considéré comme une expérience de jeu AAA directement aux abonnés Netflix, ajoutant potentiellement une valeur significative à leur abonnement.



Si le succès est au rendez-vous pour Carmen Sandiego, Gameloft pourrait certainement se voir confier d'autres développements de jeux par le géant du streaming. Une bonne nouvelle pour le studio français qui semblait avoir raté le virage des jeux mobiles de haute qualité, après avoir fait les beaux jours de l'App Store à ses débuts.

Télécharger le jeu gratuit Carmen Sandiego