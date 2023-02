Dust & Neon débarque sur mobile via Netflix Games

Annoncé il y a quelques semaines, Dust & Neon des studios David Marquardt et Rogue Games est désormais disponible sur mobile, après un lancement réussi sur PC et consoles.



Cette fois, c'est via le catalogue Netflix Games que l'on peut découvrir ce jeu de tir roguelike à double stick, un cocktail parfait pour les écrans tactiles. Dust & Neon dans la poche, c'est génial, surtout qu'il est "gratuit" pour les abonnés Netflix.



Notre avis sur Dust & Neon

À vos armes, flingueur. Trouvez du butin, éliminez le boss. Vous êtes un cyborg du Far West et devez affronter une armée de robots dans ce shooter futuriste débordant d'action. Dans un Far West futuriste, des robots conçus pour aider le monde ont envahi la planète, menaçant les humains qui y vivent. Vous incarnez le flingueur le plus terrible de l'Ouest, revenu à la vie après avoir été cloné par un scientifique fou afin de combattre l'invasion robotique.

Concrètement, Dust & Neon se place entre un Borderlands et un Space Marshals. La 3D isométrique, vue de haut, ainsi que l'ambiance cow-boy futuriste nous rappelle fortement le dernier cité, avec ce petit côté tactique qui fait mouche.



En effet, les développeurs ont conçu les niveaux avec la possibilité de se mettre à couvert à n'importe quel moment ou presque, une manière de se préparer face à des ennemis coriaces et souvent en surnombre. Ne parlons pas des boss qui viennent ponctuer les chapitres.



Comme dans tout bon RPG, Dust & Neon offre également la possibilité d'améliorer les trois armes principales en ramassant des butins lors de votre progression. De même, votre personnage est évolutif, tout comme votre base.



Tout cela est bien enrobé, avec une réalisation colorée et une ambiance entraînante. Bref, un super jeu à découvrir sur iPhone, iPad et Android.



Regardez le trailer vidéo :



Les caractéristiques mises en avant :

Tirez, tuez, rechargez, recommencez. Dans ce jeu de tir à deux sticks, les joueurs réapparaissent à leur base pour s'équiper, acheter des améliorations et choisir une mission à effectuer.

La mort n'est que le commencement. Améliorez votre personnage au fil d'innombrables parties.

Choisissez votre mission aux objectifs différents : Élimination totale, Attaque de train ou Sabotage. Restez à l'affût pour trouver de l'argent et de meilleures armes : vous progressez dans votre mission en trouvant du butin.

Affrontez des boss uniques. Au fil du jeu, vous gagnez des niveaux, achetez des améliorations et éliminez les boss les uns après les autres !

Télécharger le jeu gratuit Dust & Neon