Highwater et Dust & Neon de Rogue arrivent sur Netflix Games

Décidément, Netflix accélère sur son catalogue de jeux. Cette fois, la firme américaine s'est associée à Rogue Games pour annoncer que deux des prochains jeux de ce dernier arrivent sur mobile via Netflix Games. Les abonnés au service de streaming qui aiment jouer doivent être de plus en plus conquis par cette approche.

Dust & Neon

Dust & Neon est également annoncé pour PC et consoles, avec des précommandes disponibles sur l'eShop avant son lancement. Le jeu de tir roguelite arrive le 16 février sur tous les supports. Regardez le trailer d'annonce de Dust & Neon ci-dessous :

Highwater

Le deuxième jeu est Highwater. Cette aventure stratégique atmosphérique a été présentée à l'origine au Summer Game Fest et verra également le jour sur PC, sur mobile via Netflix Games et sur console. Regardez la bande-annonce de Highwater ci-dessous :

Pour l'instant, seul Dust & Neon a une date de sortie confirmée par Netflix Games. Nul doute que Highwater sera lancé dans un avenir proche. Rogue Games précise également que ces deux jeux sont dotés de commandes tactiles qui ont été soigneusement conçues pour le mobile

Comme pour tous les titres de Netflix Games, il n'y a pas d'achat d'applications ou de publicités, et vous pouvez jouer à ces jeux gratuitement sur iOS et Android tant que vous avez un abonnement Netflix actif.

Entre les deux jeux annoncés, Highwater semble vraiment le plus intéressant. Rappelons enfin que le meilleur jeu de Netflix Games à date reste TMNT Shredder's Revenge.