Ubisoft lance Mighty Quest : Rogue Palace sur Netflix Games !

Le jeu Mighty Quest : Rogue Palace d'Ubisoft est disponible dès maintenant sur iOS et Android, via la plateforme Netflix Games. Si vous n'êtes pas au courant, Mighty Quest : Rogue Palace est un jeu de l'univers Mighty Quest for Epic Loot exclusivement réservé aux abonnés Netflix sur mobile. Il se veut infiniment rejouable grâce à son gameplay d'action et à sa narration renouvelée à chaque partie.

Découvrez le jeu Mighty Quest Rogue Palace

Ubisoft a annoncé que Mighty Quest : Rogue Palace est l'un des trois jeux Netflix prévus, et il suit Valiant Hearts : Coming Home, deuxième jeu d'Ubisoft sur le service. Regardez la bande-annonce vidéo de Rogue Palace ci-dessous :

Voici le synopsis du titre d'Ubisoft :

Traquez le butin. Battez des boss. Frayez-vous un chemin à travers un labyrinthe et préparez-vous à mourir... souvent. Revenez pour sauver le royaume. Pas de pression ! Le royaume d'Opulencia aurait bien besoin d'un héros... ou de toute une brochette. Suite à la cupidité du roi, le néant s'est abattu sur le royaume et une seule personne pourra l'arrêter : vous ! Affrontez des ennemis déjantés (des gobelins et des banshees, rien que ça !) et préparez-vous à l'action dans ce roguelite accessible et addictif.

Mighty Quest Rogue Palace est beau, fluide et diablement prenant après quelques parties. Le contenu est déjà largement satisfaisant pour une première version, surtout pour un jeu gratuit.

Voici les caractéristiques majeures de Rogue Palace :

De l'action à gogo ! Composez votre équipe de héros et optimisez vos bonus, vos armes et votre équipement pour créer des combos uniques. Rejouabilité garantie.

Découvrez le palais spirituel colossal du roi fou : luttez pour survivre dans de redoutables donjons évolutifs. Déverrouillez les 15 régions et ressortez du labyrinthe en un seul morceau !

Débloquez un vaste éventail de héros : 20 personnages jouables vous attendent, du patrouilleur discret Sire Daryn à la tristement célèbre Coma, la docteure de peste !

Vivez des quêtes et des histoires inattendues : faites l'expérience des aventures hautes en couleur de vos héros.

Sauvez le roi... de lui-même : engagez des serviteurs royaux pour renforcer votre groupe. Avec le temps, ils vous aideront peut-être à comprendre ce qu'il se passe réellement !

Mighty Quest : Rogue Palace fait suite à Raji, qui a récemment débarqué sur Netflix Games en tant qu'exclusivité mobile. La société a 16 jeux en cours de développement dans ses studios internes et prévoit de sortir 40 jeux en 2023.



Si vous êtes abonnés à Netflix, foncez les yeux fermés sur App Store et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Mighty Quest Rogue Palace