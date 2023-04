Le superbe jeu "Raji : An Ancient Epic" est disponible sur mobile via Netflix Games

Le jeu d'aventure Raji : An Ancient Epic est disponible sur PC et consoles depuis un certain temps déjà, et sa sortie sur mobile était très attendue.



Récupéré par Netflix Games, ce titre signé Nodding Heads Games est désormais disponible sur iOS et Android, probablement l'un des meilleurs jeux du géant du streaming à date.

Raji: An Ancient Epic est somptueux

Voici la présentation de ce magnifique titre :

Vous êtes l'élue des dieux. Combattez des démons, escaladez des ruines et affrontez la destinée pour sauver l'humanité dans ce jeu d'action-aventure inspiré de la culture indienne. Ce jeu d'aventure primé situé dans l'Inde antique met en scène une jeune fille nommée Raji, choisie pour s'opposer à l'invasion démoniaque du royaume humain. Sa destinée ? Sauver son jeune frère et faire face au seigneur démon Mahabalasura. Mille ans ont passé depuis la dernière grande guerre entre les dieux et les démons. Bercés d'un sentiment de sécurité trompeur et ayant oublié les arts alchimiques, les humains se retrouvent à la merci d'envahisseurs démoniaques qui relancent la guerre pour se venger des humiliations passées. Les cités tombent, les forteresses s'écroulent et les enfants sont enlevés à leurs foyers. Au milieu du chaos, Raji est choisie pour défendre l'humanité.

Raji : An Ancient Epic a su captivé les joueurs grâce à ses superbes graphismes et son ambiance unique, inspirée de la culture indienne. Que ce soit les sons, les voix off ou encore le scénario, c'est du tout bon. Seul petit bémol, un gameplay qui nous rappelle Prince of Persia, avec une alternance entre combats et plateforme mais qui manque de variété au final.



Dernier point, Raji : An Ancient Epic prend moins de six heures à terminer, et jusqu'à présent. Regardez le jeu Raji : An Ancient Epic en vidéo ci-dessous :

Le jeu d'action et d'aventure est disponible dès maintenant sur mobile dans le monde entier. Si vous souhaitez y jouer et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez télécharger Raji : An Ancient Epic sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Raji : An Ancient Epic fait suite à Terra Nil, le jeu de construction de villes inversé sur mobile.



Qui pense s'y mettre prochainement ?

Télécharger le jeu gratuit Raji: An Ancient Epic