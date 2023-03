Le jeu Terra Nil aborde l'écologie pour Netflix Games

Le jeu de construction inversé Terra Nil de Devolver Digital et Free Lives vient d'être lancé sur iOS et Android via le catalogue Netflix Games, parallèlement à sa sortie sur PC. Terra Nil est l'un des 40 jeux annoncés cette année par Netflix pour venir renforcer sa collection initiée fin 2021.

Terra Nil est disponible sur mobile

Dans Terra Nil, votre objectif est de purifier le sol, de créer des plantes, des forêts tropicales et bien d'autres choses encore, tout en essayant d'améliorer la vie des animaux autour de vous. Ensuite, à vous de recycler vos bâtiments et d'effacer toute trace de votre passage. C'est beau, prenant et écolo... donc à tester !



Regardez la bande-annonce de lancement de Terra Nil ci-dessous :

Caractéristiques de Terra Nil mises en avant par le studio :

Découvrez un city builder inversé : utilisez une écotechnologie avancée pour purifier le sol, créer des prairies, des zones humides, des plages, des forêts tropicales, des fleurs sauvages et bien plus encore... Puis recyclez tout ce que vous avez construit de la manière la plus efficace possible pour laisser l'écosystème ainsi restauré à ses nouveaux habitants, les animaux.

Explorez des cartes différentes à chaque nouvelle partie : la génération procédurale des paysages garantit une expérience de jeu unique à chaque partie. Établissez une stratégie de construction adaptée au terrain accidenté, aléatoire et imprévisible, avec ses rivières sinueuses, ses montagnes, ses plaines et ses océans.

Une expérience pleine de sérénité : des environnements luxuriants peints à la main, une musique relaxante et une ambiance sonore immersive permettent une expérience de jeu apaisante et méditative. Lorsque vous avez terminé, utilisez le mode Appréciation pour contempler la beauté naturelle de l'écosystème que vous avez restauré.

Terra Nil est disponible au prix de 24,99 € sur Steam, mais gratuitement sur iOS et Android si vous avez un abonnement Netflix. Une partie des bénéfices de Terra Nil sur Steam sera reversée à l'Endangered Wildlife Trust.

Télécharger le jeu gratuit Terra Nil