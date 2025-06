Netflix Games retire 20 jeux dont Monument Valley et Hades

Netflix prépare une purge majeure de son catalogue de jeux mobiles avec le retrait de 22 titres prévus pour la mi-juillet. Cette décision marque un tournant pour la division gaming de la plateforme de streaming, qui traverse une période de turbulences depuis plusieurs mois. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette annonce signifie la disparition de plusieurs pépites ludiques qui avaient trouvé leur place dans l'écosystème mobile d'Apple.

Une vague de suppressions sans précédent

Le 15 juillet marquera la fin d'une époque pour près de 20% du catalogue Netflix Games. Cette purge touche des titres variés, allant des classiques indépendants aux adaptations de grandes franchises. Les joueurs disposent jusqu'au 14 juillet pour profiter une dernière fois de ces expériences ludiques.

Jeux concernés par le retrait :

Battleship

Braid: Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death's Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Die

Ghost Detective

Hades (exclusivement sur iOS)

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: SMOL

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

L'ironie de cette situation réside dans le fait que plusieurs de ces titres étaient relativement récents sur la plateforme. Carmen Sandiego n'avait rejoint le catalogue qu'en janvier dernier, tandis que Monument Valley 3 avait bénéficié d'une exclusivité temporaire Netflix avec une campagne marketing importante. Pour les possesseurs d'iPhone, la perte de Hades est particulièrement notable, puisque ce chef-d'œuvre de Supergiant Games n'était disponible que sur iOS dans l'écosystème Netflix.

Un repositionnement stratégique en cours

Cette vague de suppressions intervient dans une refonte plus large de la stratégie gaming de Netflix. Après avoir annulé plusieurs projets prometteurs comme Crashlands 2, Tales of the Shire et Don't Starve Together, la firme semble vouloir recentrer ses efforts. Les sources internes révèlent que l'avenir du gaming chez Netflix se concentrera davantage sur l'expérience grand écran, avec un ralentissement notable des sorties mobiles.

Netflix privilégiera désormais les grosses licences, les contenus familiaux et les adaptations de ses propriétés intellectuelles, suggérant une approche plus sélective. Des titres comme WWE 2K, Spirit Crossing et Netflix Puzzled, actuellement en test, illustrent cette nouvelle orientation stratégique.

Pour les utilisateurs d'appareils Apple, cette évolution pourrait marquer la fin d'une époque dorée où Netflix explorait audacieusement le potentiel ludique des écrans tactiles iOS. Il faudra peut-être se rabattre sur Apple Arcade qui est moins cher et propose bien plus de choix.



