Voici les 14 jeux à venir sur Netflix Games cet été 2024

Netflix vient d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux jeux mobiles sur iOS et Android. Je suppose que le « bientôt » signifie au cours de l'année parce que beaucoup de jeux ont des dates de l'annonce d'aujourd'hui, et certains des nouveaux jeux sont des indies très intéressants auxquels j'ai joué ou que je veux jouer bientôt. Cette annonce complète celle de la semaine dernière avec plusieurs histoires interactives basées sur les séries du géant du streaming comme Netflix Stories : Perfect Match, Too Hot to Handle 3, The Ultimatum : Choices, et Netflix Stories : Selling Sunset. Les meilleures nouveautés sont Cozy Grove : Camp Spirit, Don't Starve Together et Rotwood.

14 nouveaux titres bientôt chez Netflix

Fin 2023, Netflix avait déjà listé une tonne de jeux à venir en 2024. Cette fois, la société se concentre sur les sorties de cet été.

Les annonces de jeux de Netflix avec les dates de sortie éventuellement déjà connues :

Netflix Stories : Perfect Match - 6 juin

The Case of the Golden Idol - 11 juin

Hearts - 18 juin

Cozy Grove : Camp Spirit - 25 juin

Too Hot to Handle 3 - 23 juillet (précédemment 18 juillet)

The Dragon Prince: Xadia - 30 juillet

Arranger : A Role-Puzzling Adventure - Été 2024

Don’t Starve Together

Harmonium: The Musical

Lab Rat

Netflix Stories: Emily in Paris

Netflix Stories: Selling Sunset

Rotwood

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

Regardez la vidéo de révélation de Netflix ci-dessous :

Rappelons que Netflix Games a récemment accueilli des titres de qualité comme Sonic Mania Plus, Braid, Anniversary Edition, Dumb Ways to Survive, Hades, Katana Zero et autre Paper Trail.