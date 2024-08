Sorties jeux : Sonic Mania Plus, Warbits Plus, The Enchanted World et PiKuBo

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Sonic Mania Plus, Warbits Plus, The Enchanted World et PiKuBo.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Sonic Mania Plus (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.0.1, 244 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Le hérisson bleu est de retour dans un jeu qui avait connu un grand succès en 2017, sur consoles et PC. Cet hommage aux classiques des années 90, mais modernisé, vous propose de courir, sauter et rafler tous les anneaux d'or avec Sonic, Tails et Knuckles. Les développeurs nous proposent de découvrir une nouvelle version des zones classiques, tout en combattant de nouveaux boss et l'armée de robots maléfiques du Dr Eggman.



Conçu par et pour les fans de la licence légendaire, ce jeu de plateforme rétro remixé est rempli de références et de clins d'œil aux anciens jeux Sonic. On adore !



Seulement pour les abonnés Netflix. Télécharger le jeu gratuit Sonic Mania Plus





Caracoles (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3, 136 Mo, iOS 14.0, Rednoy s.r.l.) Hilarant comme un pet... mais plus longtemps ! Dans Caracoles, vous affrontez vos amis dans les batailles multijoueurs les plus lentes jamais vues.

Affrontez vos amis dans des course incroyablement lentes. Déployez vos meilleures limaces et glissez vers un triomphe gluant ! Gagnez des pièces pendant la course et vous débloquerez de nouvelles limaces et de nouveaux niveaux, tous à saisir et prêts à jouer ! Télécharger le jeu gratuit Caracoles





Cheech & Chong's: Kush Kingdom (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.6, 821 Mo, iOS 13.0, Eastside Games) Bienvenue dans Cheech & Chong's Kush Kingdom ! Résolvez des puzzles de type match-3 et aidez les stoners à construire un paradis.



Dans ce voyage lointain, tu vas résoudre des puzzles passionnants, débloquer de nouvelles zones, participer à des événements hebdomadaires et gagner des prix groovy pour décorer la piaule de Cheech et Chong. Il y a des milliers de niveaux alimentés par de l'alcool à brûler qui n'attendent que toi pour être explorés ! Télécharger le jeu gratuit Cheech & Chong's: Kush Kingdom





CrimeBot 2: Unsolved Cold Case (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.8, 273 Mo, iOS 11.0, RoboBot Studio) Des mystères non résolus et des affaires non élucidées vous attendent dans CrimeBot 2 : Unsolved Cold Case, où chaque dossier non résolu fait appel à vos talents de détective. Plongez dans une histoire captivante où des affaires non résolues et des scènes de crime attendent votre regard aiguisé. Cette suite du célèbre jeu CrimeBot introduit un nouveau mode de jeu captivant, vous mettant au défi de passer au crible des dossiers remplis d'indices, de photographies, de témoignages et de suspects. Un jeu d'enquête immersif destiné aux fans d'Hercule Poirot et autre Colombo, traduit en français. Télécharger le jeu gratuit CrimeBot 2: Unsolved Cold Case





The Enchanted World (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.4, 648 Mo, iOS 13.0, Noodlecake) The Enchanted World est un jeu d'aventure-puzzle somptueux, en low-poly, à base de cases à déplacer, dans un monde magique dévasté par les forces du mal. Guidez une jeune fée à travers une série d'environnements sublimes, de puzzles passionnants et de personnages hauts en couleur pour ramener le monde à son état normal.



Une sorte de Monument Valley revisité et plus inspiré que jamais. Télécharger le jeu gratuit The Enchanted World





Golden Soul (Jeu, Aventure, v1.0, 109 Mo, iOS 11.0, NewPubCo, Inc) À la suite d'un tragique accident, vous tombez dans un abîme magique fermé par le temps. Après un demi-siècle, votre âme meurt, laissant votre enveloppe dépourvue d'émotions errer inutilement dans l'abîme. Mais le destin a encore des projets pour vous.



Vous rencontrez un mystérieux magicien qui vous accorde une âme d'or et vous sauve de l'oubli éternel. La véritable âme est votre personnalité, vos souvenirs et vos émotions. L'âme d'or est un faux magique qui vous permet de prolonger votre vie, mais vous n'avez ni émotions, ni sang, ni morale. Découvrez comment vous vous êtes retrouvé au bord de l'abîme et quel est votre lien avec le cataclysme magique qui consume lentement le monde. Télécharger le jeu gratuit Golden Soul





Office Cat Tycoon (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 216 Mo, iOS 12.5, treeplla Inc.) Bienvenue dans le monde de Office Cat Tycoon !



Embarquez pour un voyage entrepreneurial unique dans un monde gouverné par les chats ! Dans « Office Cat Tycoon : Idle Games », vous êtes le patron d'un empire commercial en plein essor, où d'adorables chatons mènent la charge.



Préparez-vous à construire, développer et gérer votre chemin vers la richesse dans ce délicieux jeu de simulation. Télécharger le jeu gratuit Office Cat Tycoon





PiKuBo (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 98 Mo, iOS 15.0, Daniel Benito) Plongez dans le monde enchanteur de PiKuBo, un jeu de puzzle captivant qui apporte des nonogrammes cubiques sur votre appareil mobile. Avec une touche unique sur un classique adoré, PiKuBo vous met au défi de sculpter des formes à partir d'un cube plus grand en supprimant les blocs inutiles.



Une centaine de casse-têtes à résoudre dans ce jeu qui fait travailler le cerveau. Et juste pour ça, il vaut le détour. Télécharger le jeu gratuit PiKuBo





Solo Leveling:Arise (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.1, 3,6 Go, iOS 12.2, Netmarble Corporation) Le webtoon légendaire aux 14 milliards de vues a été adapté en jeu d'action RPG pour la première fois et a enfin été lancé officiellement dans le monde entier. Les développeurs ont même ajouté la chasseuse de rang S Cha Hae-In, la danseuse. Nettoyez les donjons à coup de batailles tactiques, améliorez vos héros et arrachez les ombres de vos ennemis pour les terrasser.



Un jeu qui respecte l'œuvre originale, tout ajoutant des histoires de chasseurs que l'on ne trouve pas dans l'anime. Télécharger le jeu gratuit Solo Leveling:Arise





Nouveaux jeux payants iOS :

Skel et Défense (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 220 Mo, iOS 12.0, Buff Studio Co.Ltd.) Développez votre donjon et placez des pièges stratégiques pour repousser les héros envahisseurs.

Vous avez toujours rêvé d'être le maître d'œuvre d'un formidable donjon ? C'est l'occasion ou jamais !



Débloquez de nouveaux pièges, améliorez vos attributs, dénichez des artéfacts et défendez-vous. Télécharger Skel et Défense à 1,99 €