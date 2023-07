Sorties jeux : Arena Breakout, DC Héros & Vilains, Dumb Ways to Climb et Sonic Prime Dash

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Arena Breakout, DC Héros & Vilains, Dumb Ways to Climb et Sonic Prime Dash.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Dumb Ways to Climb (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.1, 540 Mo, iOS 12.0, Metro Trains Melbourne Pty Ltd) Préparez-vous à un jeu qui va défier toutes vos certitudes ! Bienvenue dans "Dumb Ways to Climb" - une création incroyablement peu conventionnelle qui a miraculeusement vu le jour en seulement une semaine ! Soyez émerveillé(e) par notre brillant Haricot alors qu'il grimpe sans but sur des objets aléatoires, cherchant à atteindre les étoiles... enfin, d'une certaine manière. Dans cette aventure stupéfiante, vous guiderez le Haricot tandis qu'il escalade sans réfléchir un enchevêtrement d'objets. Est-ce une échelle ? Un pogo stick ? Qui peut le dire ! Le suspense est à son comble ! Ici, pas besoin de défis palpitants ou de casse-têtes compliqués. Juste de l'escalade ahurissante qui vous fera vous demander comment ce jeu a pu voir le jour au-delà de la phase de réflexion. Télécharger le jeu gratuit Dumb Ways to Climb





Adventure AI (Jeu, Aventure / Livres, iPhone / iPad, v1.0.4, 130 Mo, iOS 13.0, Secret Box) L'évolution des aventures textuelles. Créez n'importe quelle histoire en quelques secondes grâce à la fiction interactive alimentée par l'IA.

Choisissez simplement un thème et un personnage, et regardez l'IA donner vie à un monde interactif dynamique rempli de personnages et d'histoires familières.



Que vous aimiez Pokémon, Harry Potter et autre Star Wars, tout est possible ! Télécharger le jeu gratuit Adventure AI





Arena Breakout (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.88(88), 3,2 Go, iOS 11.0, Level Infinite) Prêt à embarquer dans une nouvelle mission ? Arena Breakout est un jeu de tir à la première personne (FPS) tactique et immersif nouvelle génération sur mobile, qui entend se démarquer de Call of Duty, repoussant les limites de la simulation de guerre. Affrontez vos adversaires en utilisant la force brute, la discrétion ou en adoptant une approche non violente. Vous avez le pouvoir de choisir votre style de combat. Votre objectif est de sortir vivant de la zone de combat pour remporter le gros lot, mais soyez prêt à vous défendre pour survivre.



C'est beau, accessible et déjà largement prisé par les gamers ! Télécharger le jeu gratuit Arena Breakout





DC Héros & Vilains (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.13, 653 Mo, iOS 13.0, Jam City, Inc.) Entrez dans l'univers épique de DC Heroes & Villains, un RPG match-3 passionnant mettant en scène les super-héros de DC, et l'univers a besoin de VOUS ! Rassemblez une collection de légendes DC telles que Batman, le Joker, Blue Beetle, Superman, Aquaman, Wonder Woman, Lex Luthor, Harley Quinn ou Flash, et préparez-vous à affronter des adversaires redoutables pour éviter la destruction ! Une mystérieuse impulsion a volé tous les super-pouvoirs. Vous êtes désormais chargé(e) de former la meilleure équipe de super-héros pour contrer cette menace extraterrestre. Prenez les rênes de votre groupe de super-héros et de super-méchants DC, et plongez dans des combats en JcJ captivants dans ce tout nouveau RPG de réflexion ! Télécharger le jeu gratuit DC Héros & Vilains





Hero Beetle War (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2023.1, 174 Mo, iOS 12.0, Genix Lab) Dans le monde des ninjas de l'ombre, jouez le rôle d'un ninja expérimenté luttant contre des hordes de ninjas démoniaques pour sauver votre petite amie.



Votre bien-aimée a été kidnappée, et le seul moyen de la retrouver est de parcourir une immense tour remplie d'ennemis à tous les niveaux. Mais ne vous inquiétez pas, car vous avez de puissantes compétences dans votre manche. Vous pouvez utiliser votre pouvoir de l'ombre et votre jitsu de scarabée pour affronter les ninjas démoniaques et même les boss les plus puissants dans de nombreux combats épiques.



Au fil des milliers de combats, vous deviendrez aussi fort qu'un surhomme. À chaque niveau, vous devrez choisir l'ennemi à combattre en premier pour développer votre force et devenir le plus fort des vengeurs. Télécharger le jeu gratuit Hero Beetle War





Landslide (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 108 Mo, iOS 12.0, Cozy Labs) "Landslide - by Cozy Labs" vous emmène dans une aventure exaltante où Cozy et ses amis dévalent en skateboard les pentes d'un volcan en éruption ! Enfilez votre skateboard, prenez votre courage à deux mains et préparez-vous à vivre une expérience de skate sans fin comme aucune autre.



Esquivez les obstacles, empruntez des chemins traîtres et collectez des pièces scintillantes en descendant le terrain volcanique. Faites attention aux rochers massifs qui se dressent sur votre chemin. Déclenchez des bonus épiques pour vous frayer un chemin ! Exécutez des figures audacieuses et roulez sur les rails pour mettre en valeur vos compétences et faire grimper votre score à de nouveaux sommets. Télécharger le jeu gratuit Landslide





O-VOID (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 24 Mo, iOS 12.0, Gearhead Games ApS) Sautez dans le cercle tournoyant de O-VOID ! Dans ce jeu d'action minimal, vous sauterez par-dessus les obstacles d'un simple toucher du doigt. Mais il ne s'agit pas d'un jeu de plateforme classique ! Le niveau entier peut changer de direction ou se retourner pour vous déstabiliser. Serez-vous assez habile pour survivre à tous les défis ?



7 niveaux générés aléatoirement pour une rejouabilité sans fin. Télécharger le jeu gratuit O-VOID





Roto Force (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 136 Mo, iOS 10.0, Plug In Digital) Roto Force est un jeu 2D à l'action frénétique de type "bullet hell" qui fusionne action rapide et gameplay stimulant. Ce twin-stick shooter mettra à l'épreuve vos compétences et vos réflexes dans 9 environnements uniques, remplis d'ennemis et d'obstacles !



En tant que stagiaire de la Roto Force, vous devrez relever plusieurs missions pour satisfaire votre patron. Les différents mondes du jeu vous plongeront dans des environnements variés, allant d'une jungle dangereuse à une ville de bave, et bien plus encore.



Roto Force offre une phase d'essai gratuite. Par la suite, un achat intégré à l'application sera requis pour débloquer le jeu complet. Télécharger le jeu gratuit Roto Force





Snowbreak: Containment Zone (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 3,5 Go, iOS 12.0, SEASUN GAMES PTE. LTD.) Snowbreak: Containment Zone est un FPS et RPG de science-fiction en 3D, propulsé par le moteur Unreal 4. Avec son expérience de jeu de nouvelle génération, Snowbreak vous permet de partager votre progression sur tous vos appareils, offrant une expérience multiplateforme inédite. Suite à l'apparition des Titans, la Zone Aleph est désormais contaminée et dangereuse. En tant qu'Adjudant, vous devez pénétrer à nouveau la Zone Aleph aux côtés de Manifestations aux personnalités variées pour découvrir la vérité dans ce monde mystérieux et poussiéreux... Télécharger le jeu gratuit Snowbreak: Containment Zone





Sonic Prime Dash (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.0, 755 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Un Temple Run avec Sonic ça vous tente ? Voici Sonic Prime Dash !



Plongez dans des parcours tout en 3D, évitez les obstacles et affrontez des adversaires légendaires dans ce jeu de course intense mettant en scène le célèbre hérisson bleu.



Comme d'habitude, la vitesse est le point clé du jeu, tout comme les compétences de Sonic à débloquer au fur et à mesure. Télécharger le jeu gratuit Sonic Prime Dash





Nouveaux jeux payants iOS :

Blazing Snake (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 91 Mo, iOS 16.4, Raven Sword Productions) Si vous en avez assez des publicités, des achats in-app et des jeux payants, voici Blazing Snake !



Blazing Snake est un jeu vidéo amusant et rapide inspiré des jeux d'arcade classiques comme le célèbre Snake de Nokia. Plus 30 niveaux vous attendent. Télécharger Blazing Snake à 2,99 €





Castaway Station (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 897 Mo, iOS 11.0, Bad Zombie Games) "Notre ambition était... quantique. Nous pensions vraiment être prêts à explorer l'univers profond. L'orgueil."



Bienvenue dans Castaway Station, un jeu de survie passionnant qui vous entraîne dans un voyage involontaire sur une planète hostile après un accident catastrophique de votre croiseur spatial. Échoué sur une planète inconnue avec des ressources limitées, vous devez utiliser toute votre intelligence et vos compétences, ainsi que les outils que vous récupérez, pour survivre. Vous ne rentrerez jamais chez vous.



Ensemble, vous et les autres survivants explorerez la planète, affronterez des formes de vie locales inconnues et accomplirez des missions pour trouver des équipements et des ressources précieuses. Insérez des cartes dans votre deck pour améliorer vos chances, mais faites attention à leur durabilité et à la gestion de vos ressources limitées. Télécharger Castaway Station à 5,99 €





King of the monsters 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 181 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) King of the monsters 2 est un jeu d'action publié par SNK en 1992.

Choisissez l'un des 3 monstres pour écraser des aliens à travers le monde et devenir le roi incontesté des monstres !

Travaillez ensemble dans un mode coopératif à 2 joueurs, ou affrontez-vous en mode versus ! Télécharger King of the monsters 2 à 3,99 €





Temporal War (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 329 Mo, iOS 12.0, Game Stew) En 2027, sur la Terre parallèle 103. L'Armée Rouge a mis en place un blocus total sur l'île Tech afin d'obtenir le contrôle de la technologie des puces et de dominer le monde.

Pour contrer l'Armée Rouge, les alliés de l'île Tech ont formé l'Armée Bleue, déclenchant une guerre intense sur l'île et ses eaux environnantes...



Un jeu rapide et hautement stratégique avec plus de 400 cartes et 50 unités. Télécharger Temporal War à 3,99 €





Tetragon (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 449 Mo, iOS 12.0, Cafundo Estudio Criativo Ltda ...) Dans un monde fait de plans et de tours, Lucius doit utiliser ses nouveaux pouvoirs pour manipuler l'environnement et interagir avec la gravité tournoyante afin d'achever son voyage à la recherche de son bientôt perdu.



Tetragon est une expérience de jeu soignée et immersive qui fusionne narration et gameplay d'une manière tout à fait unique. La rotation du monde combinée à la mécanique de manipulation des niveaux crée des situations intéressantes qui vous apprendront un nouveau langage de réflexion sur les puzzles.



Quelque part dans une autre dimension, il existe un monde fait d'avions. Ces plans gravitent autour d'une pierre précieuse sacrée, le Tetragem. Il n'y avait pas de mal dans ce monde, tout poussait bien et était fructueux - jusqu'à ce qu'une étrange énergie commence à se manifester. Une créature sombre est née de cette énergie et a voulu détruire Tretagon ! Télécharger Tetragon à 8,99 €