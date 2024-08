Sorties jeux : Backflip Madness 2, Blue Wednesday, Dumb Ways to Survive, Loop Hero, SaGa Beyond

Aujourd'hui, 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement All of You, Backflip Madness 2, Blue Wednesday, Dumb Ways to Survive, Loop Hero, SaGa Emerald Beyond et Slash Quest.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Backflip Madness est de retour ! Backflip Madness 2 offre encore plus de sensations fortes grâce à des graphismes améliorés, une physique réaliste et de nouvelles fonctionnalités telles que des niveaux entièrement explorables, la personnalisation des personnages, le mode multijoueur et les combos. Plongez dans l'expérience ultime du parkour et rejoignez la révolution du flipping qui a captivé des millions de personnes.

All of You (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 729 Mo, iOS 13.0, Alike Studio)

Alike Studio, les créateurs des géniaux Love You to Bits et Bring You Home, nous offrent à présent All of You. D'abord disponible sur Apple Arcade, il est désormais jouable depuis l'App Store.

All of You est un puzzle d'aventure magnifique et adorable, accessible, convivial, entièrement visuel et avec un gameplay unique. Votre rôle est d'aider le personnage principal à découvrir le bon chemin à travers les différents niveaux.

Télécharger All of You à 3,99 €