Sorties jeux : Super Fishbird, Mia and the Dragon Princess et Héros la Terre du Milieu

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Super Fishbird, Zoo Park Story, Mia and the Dragon Princess et Héros la Terre du Milieu.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Mia and the Dragon Princess (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.1, 1,9 Go, iOS 12.0, Wales Interactive Ltd.) Un film d’action interactif en prise de vues réelles où l’on suit Mia, une serveuse téméraire dont la vie est chamboulée lorsqu’une femme mystérieuse fait irruption sur son lieu de travail, poursuivie par un groupe de violents criminels, et incapable de parler anglais. Les acteurs sont tous connus avec notamment Paul McGann (Doctor Who), MyAnna Buring (The Witcher) et Dita Tantang, ceinture noire de kick-boxing chinois. Les cascades ont été accomplies par l’expert en arts martiaux Aaron Gassor, aussi connu sous le nom de « Ginger Ninja Trickster », alors que les scènes d’action chorégraphiées sont signées Marcus Shakesheff (Wonder Woman, Les Gardiens de la Galaxie, Game of Thrones). Un FMV très très sympa ! Télécharger le jeu gratuit Mia and the Dragon Princess





Super Fishbird (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.3, 97 Mo, iOS 12.0, Dan Forstinger) Préparez-vous à voler haut et à faire des figures folles avec Super Fishbird ! Prenez le contrôle de l'oiseau et gardez votre ami poisson hors de l'eau le plus longtemps possible.



Il ne s'agit pas seulement d'assommer un poisson, mais aussi de le faire avec style ! Effectuez des flips, des décrochages de queue, des secousses d'aileron, des plongeons et d'autres manœuvres acrobatiques pour gagner des points. Ensuite, comparez vos meilleurs scores avec vos amis et d'autres personnes dans le monde entier ! Un jeu délirant mais tellement prenant, il faut que vous le testiez ! Télécharger le jeu gratuit Super Fishbird





TRANSFORMERS Forgés d’Acier (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 977 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) En exclusivité pour les abonnés Netflix.



Optimus Prime, Bumblebee et les bots de tout le multivers sont en danger. Préparez-vous à monter une équipe, ériger des défenses et plonger dans des batailles entre Meca.



Rejoignez Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, Waspinator, Rhinox, Grimlock, Soundwave et plein d'autres bots familiers dans un combat pour la suprématie planétaire. Plus de 30 ans d'héritage et d'histoire des Transformers sont rassemblés dans ce jeu de rôle de combat bourré d'action où les réalités temporelles s'entrechoquent. Télécharger le jeu gratuit TRANSFORMERS Forgés d’Acier





Lost Words: Beyond the Page (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,9 Go, iOS 11.0, Plug In Digital) Vu en début de semaine, Lost Words est une aventure narrative à l’ambiance unique, au cours de laquelle vous parcourez des mondes en 2D alliés à des visuels 3D, et résolvez de nombreuses énigmes. Le texte prend une place particulière dans ce jeu de plateforme au style inédit et innovant. C'est beau, magnifique même, et accessible. Un petit bijou ! Télécharger le jeu gratuit Lost Words: Beyond the Page





Héros la Terre du Milieu (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.2, 279 Mo, iOS 13.0, Electronic Arts) Le Seigneur des anneaux : Héros de la Terre du Milieu est jeu RPG de stratégie basé sur l'œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien où s’allient aventure et récit fantastique. Un nouvel Anneau ayant le pouvoir de modifier l’histoire a été découvert dans la Terre du Milieu. À vous de choisir comment utiliser ce pouvoir.



Faites équipe avec des elfes, hobbits et autres dans une adaptation inédite de l’une des plus grandes épopées fantastiques jamais racontée. Créez une équipe avec vos personnages préférés tels que Frodo Baggins et Éowyn, tous prêts pour la bataille. Un jeu de en PvP et PVE au tour par tour dans la Terre du Milieu, que demandez de plus ? Il est signé Electronic Arts. Télécharger le jeu gratuit Héros la Terre du Milieu





Knight Dungeons (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.0, 106 Mo, iOS 12.0, Limitless LLC) Prêt à devenir un héros ? Knight Dungeons est le choix idéal pour tout chevalier en herbe ! Jouez à ce jeu d'action et de plateforme intense et affrontez un royaume d'ennemis ! Avec des graphismes époustouflants, des niveaux stimulants et des combats de boss passionnants, Knight Dungeons vous divertira pendant des heures. Montrez vos talents et devenez le héros ultime dès aujourd'hui ! Les jeux Knight Dungeons sont appréciés pour leurs contrôles soignés et leur finition, c'est encore le cas ici avec une tonne d'armes, de niveaux, un nouveau mouvement pour esquiver ou encore des zones secrètes dans chaque mission. Télécharger le jeu gratuit Knight Dungeons





Fake Future (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.3, 148 Mo, iOS 11.0, Sentai Inc.) Que se passera-t-il lorsque l'IA deviendra consciente d'elle-même et dépassera l'humanité ?

Quels choix les humains feront-ils face à l'apparition d'une nouvelle énergie "Icey" ?

D'innombrables indices complexes pointent vers un espace "pixel" inexploré - le [Fake Future].

Le "futur" qu'il dépeint est flou et mystérieux, tout comme la désolation après la destruction de la Terre, qui a besoin de renaissance et d'exploration. Que vous soyez un fan du style cyber-pixel ou un fanatique de science-fiction, vous ne voudrez pas manquer ce jeu de simulation rétro-futuriste en pixels. Rejoignez-nous dès maintenant !



Un jeu de construction SF où les combinaisons et les possibilités sont illimitées. C'est beau, original et parfaitement calibré pour nos iPhone. Télécharger le jeu gratuit Fake Future





Nouveaux jeux payants iOS :

Zoo Park Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.09, 70 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) Les fans de Game Dev Story et autres jeux de Kairosoft seront ravis d'apprendre l'arrivée de Zoo Park Story.



Prêt à construire le zoo de vos rêves ? Partez pour de folles aventures à la recherche d'une faune exotique, en explorant toutes sortes d'environnements, de la savane à la toundra, en passant par la jungle et bien plus encore ! Donnez un foyer à vos nouveaux amis animaux et propulsez votre zoo au sommet de l'industrie !



Savourez l'excitation du jour de l'ouverture. Nourrissez les animaux de votre zoo en plein essor, et offrez-leur même des friandises de temps en temps pour leur montrer que vous vous souciez d'eux ! Des pommes aux glands, en passant par la viande et bien d'autres choses encore, adaptez le régime alimentaire de vos animaux à leur habitat naturel. D'ailleurs, faites de même avec la flore environnante !



Vos clients auront également besoin de soins spécialisés. Développez l'infrastructure de votre zoo, en installant des bancs, des fontaines et quelques stands de hot-dogs pour vous assurer que les visiteurs restent satisfaits jusqu'à la fermeture. Télécharger Zoo Park Story à 6,99 €





THE SUPER SPY (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 160 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) THE SUPER SPY est un jeu d'action publié par SNK en 1990.

Frappez, donnez des coups de pied et utilisez des armes à feu pour combattre les terroristes tout en vous frayant un chemin à travers le bâtiment pour sauver leurs captifs.

En battant les ennemis, vous gagnez de l'expérience, que vous pouvez utiliser dans un jeu de rôle pour monter en niveau. Télécharger THE SUPER SPY à 3,99 €