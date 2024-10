Sorties jeux  Arcade : Super Monsters Ate My Condo+, Puyo Puyo Puzzle Pop et Sago Mini Trips+

Aujourd'hui, 3 jeux vidéo intéressants débarquent sur Apple Arcade pour vos appareils iOS, iPadOS, tvOS et macOS et tout particulièrement Super Monsters Ate My Condo+, Puyo Puyo Puzzle Pop et Sago Mini Trips+.



C'est, pour une fois, une fournée exclusivement réservée aux abonnés "Arcade".

Découvrez Apple Arcade

En avril, les abonnés peuvent donc mettre la main sur Puyo Puyo Puzzle Pop, Super Monsters Ate My Condo+ et Sago Mini Trips+. À la fin du mois, ils pourront aussi télécharger Crossy Road Castle et Solitaire Stories.



Avec près de 300 jeux, Apple Arcade est désormais un service sérieux, avec des titres de grande qualité comme Cypher 007, NBA 2K24, TMNT Splintered Fate, Sonic Dream Team et autre Oceanhorn 2. Le service Apple Arcade coûte 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an.

Les nouveautés Apple Arcade d'avril

Super Monsters Ate My Condo+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 190 Mo, iOS 13.0, PikPok) Comme promis, Super Monsters Ate My Condo est encore de retour en version "+". Ce jeu de puzzle-action chaotique nominé aux BAFTA propose des graphismes revisités et un gameplay toujours addictif. Votre mission est simple, mais périeuse : faire glisser des condos pour nourrir des monstres insatiables ! Pour cela, il faut associer les bons condos colorés, marquer des points et créer encore plus de combos pour marquer encore plus de points. Attention, si vous donnez les mauvais condos au mauvais monstre, il va enrager et tout faire valser. Télécharger le jeu Super Monsters Ate My Condo+





Puyo Puyo Puzzle Pop (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,6 Go, iOS 13.0, SEGA) Plongez dans le monde coloré de Puyo Puyo, le jeu de puzzle japonais populaire, qui débarque uniquement sur Apple Arcade. Un puzzle décalé qui vaut le détour avec ses décors typés dessins animés et plusieurs modes de jeu dont un multi en ligne hilarant. Quand Puzzle Bubble croise Tetris, cela donne ce jeu de SEGA. Télécharger le jeu Puyo Puyo Puzzle Pop