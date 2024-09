Hades est enfin disponible sur iOS grâce à Netflix (+ avis) !

Supergiant Games a enfin lancé Hadès sur iOS dans le monde entier via le catalogue Netflix Games. Pour les profanes, Hadès est un brillant dungeon crawler de type roguelike qui a remporté une tonne de récompenses sur PC et consoles. Sur mobile, il a fait l'objet d'un lancement progressif, mais il est désormais disponible dans le monde entier pour tous les abonnés Netflix sur iOS. Oui, il s'agit du premier jeu Netflix Games à ne pas être disponible sur Android.

Hades débarque sur iPhone et iPad

Hades s'est constitué un joli réservoir de joueurs sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch. Avec son portage mobile, il vient garnir le catalogue de Netflix Games qui commence à compter des titres de grande qualité. En attendant un certain Sonic Mania, voilà de quoi s'amuser pendant des heures.

Dans ce dungeon crawler, vous devez vous tailler un chemin dans le labyrinthe en constante évolution des Enfers sous les encouragements des dieux grecs. Et quand la mort vous rattrape ? Relevez-vous et recommencez.



Votre quête vous attend : dans la peau de l'immortel prince des Enfers, vous combattrez à travers un dédale truffé de dangers mortels, et affronterez vos problèmes familiaux, pour accomplir votre destin dans un RPG rogue-like trépidant teinté de mythologie grecque. Ce jeu d'aventure salué par la critique allie des combats à couper le souffle avec une narration et des graphismes d'une grande richesse.

Regardez la bande-annonce Netflix de Hades pour iOS ci-dessous :

Notre avis sur Hades

Hades vous plonge dans un voyage palpitant à travers les Enfers en constante évolution, où vous incarnez le Prince immortel des Enfers et défiez Hadès pour vous échapper vers la surface, soutenu par les dieux grecs. Ce RPG roguelike bourré d'action combine des joutes à la fois intenses et techniques, des bonus divins stratégiques offerts par les Olympiens et une narration profondément captivante remplie de dieux, de fantômes et de monstres, le tout sur fond de mythologie grecque.



Pour y avoir joué sur ordinateur, on retrouve exactement le jeu qu'on aime, Hades fonctionnant d'ailleurs extrêmement bien avec les commandes tactiles. Mieux, il tourne à 60 fps (peut-être 120 Hz prochainement) et supporte les manettes Bluetooth, les sauvegardes iCloud et le jeu hors-ligne.



À vous l'aventure sans fin, ses mécaniques de jeu toujours aussi surprenantes après des heures de jeu, les boss charismatiques, la bande-son parfaite et plus encore.



Il est vraiment difficile de lui rendre hommage en mots, Hades mérite d'être testé pour comprendre en quoi il est si unique.

Télécharger Hades

Si vous souhaitez vous procurer Hadès sur iOS et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS. Même si vous l'avez déjà sur une autre plateforme, il vaut le détour.

Télécharger le jeu gratuit Hades