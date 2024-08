BRAID Anniversary Edition débarque sur mobile grâce à Netflix Games

Annoncé il y a quelques jours comme faisant partie des nouveautés du mois de mai, Braid : Anniversary Edition débarque dans le catalogue Netflix Games. Un ajout qui n'est pas passé inaperçu auprès des joueurs. Il s'agit d'un titre qui vaut le détour, plus qu'il n'y paraît.

Découvrez Braid, Anniversary Edition

Si vous n'aviez jamais joué à Braid, il s'agit d'un jeu puzzle / plateforme avec une esthétique magnifique (originale), une musique inoubliable et d'excellentes mécaniques liées à la temporalité et intégrées dans tous les mondes. Les niveaux proposent différentes façons de manipuler le temps, soit en le contrôlant directement, soit en interagissant de manière intéressante avec l'environnement, ou même en faisant en sorte que le temps soit contrôlé par vos propres mouvements.

Voyagez depuis votre maison à travers des mondes interconnectés où le temps s'écoule différemment. Votre objectif : retrouver une mystérieuse princesse. En chemin, vous devrez explorer les souvenirs et les regrets qui vous hantent.

Découvrez le trailer vidéo de Braid :

Notre avis sur Braid version Netflix

La version Anniversary Edition de Braid se distingue notamment par son esthétique largement améliorée. Le jeu permet de basculer entre les anciens et les nouveaux graphismes, révélant ainsi le soin des développeurs pour ce portage qui met en exergue le style "peint à la main" et coloré de Braid. En plus des graphismes remastérisés, la qualité de la bande sonore a été retravaillée, offrant une expérience encore plus immersive.

Ce n'est pas tout, l'édition anniversaire inclut également des voix-off durant les parties qui apportent beaucoup à l'aventure, avec des interviews et une catégorie de commentaire dédiée pour en apprendre d'avantage la conception, la programmation, le son et la musique, ainsi que les visuels. Cette fonctionnalité de commentaire est un ajout majeur qui enrichit l'expérience de jeu et justifie à elle seule l'achat de cette édition pour les fans de Braid.

​​​​​​​Pliez le temps à votre volonté pour résoudre des énigmes de plateforme dans cette mise à jour du célèbre jeu indé "Braid" : découvrez des graphismes restaurés et les commentaires des créateurs.



Ce remaster de l'édition anniversaire du célèbre jeu de plateforme contient des graphismes restaurés en haute qualité, de nouveaux effets sonores et des commentaires audio.

Pour les nouveaux venus dans Braid, vous pouvez faire l'expérience de ce jeu sans aucun contenu supplémentaire, histoire de profiter du titre original. Bien vu.

En termes de performances, Braid Anniversary Edition tourne parfaitement sur iPhone, iPad, Switch et même Steam Deck, bien que les contrôles tactiles soient encore perfectibles. Avec une bonne vieille manette, c'est encore meilleur.



En bref, Braid : Anniversary Edition est un formidable ajout au catalogue de Netflix Games, notamment pour les fans de puzzle / plateforme. Les autres bons titres sont Hades, GTA Trilogy ou encore Oxenfree 2.

Télécharger le jeu gratuit Braid, Anniversary Edition