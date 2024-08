GTA The Trilogy est le lancement le plus réussi de Netflix Games

Si vous en doutiez, la trilogie de Rockstar Games plaît énormément aux joueurs mobiles. Le remake/remaster des trois premiers opus en 3D sont arrivés le mois dernier sur iOS et Android par le biais de Netflix Games, ainsi qu'en version autonome au prix de 19,99 € pièce. Dans les derniers résultats financiers de Netflix, les responsables du géant du streaming ont expliqué qu'ils avaient été épatés par la performance de GTA.

GTA fait décoller Netflix Games

Celui qui était, à notre sens, le meilleur jeu de la semaine à sa sortie, est carrément devenu le meilleur lancement de Netflix Games. La firme américaine a révélé publiquement dans sa lettre aux actionnaires sur les résultats du quatrième trimestre que la trilogie GTA a tout explosé en termes d'installations et d'engagement. Mieux, et probablement le plus important, c'est que certaines personnes s'abonnent uniquement pour jouer à ces jeux sur Netflix.

Gregory K. Petersn, Co-CEO, Président et Directeur :

Oui. Nous sommes ravis des performances de GTA. Nous avions de grands espoirs, mais ils ont été dépassés. C'est donc un bon point de départ. Les plus grands chiffres de téléchargement et d'engagement que nous ayons vus jusqu'à présent. Nous avons été dans le top des téléchargements de jeux mobiles pendant plusieurs semaines, ce qui montre que ce n'était pas seulement important pour nous, mais aussi pour les jeux mobiles en général. Et au-delà d'un titre spécifique, nous avons triplé l'engagement dans les jeux au cours de l'année dernière. C'est donc une trajectoire de croissance solide pour nous.

C'était prévisible. Avec un catalogue jeune, mais qui s'étoffe rapidement, Netflix n'avait plus qu'à attirer quelques développeurs de renom pour faire connaître son nouvel hobby au grand public. Un jeu comme Gran Theft Auto ne pouvait pas laisser indifférent, surtout que la version autonome, disponible sur l'App Store, coûte 20 € pièce. En tant qu'abonné Netflix, vous avez les trois jeux sans surcoût, soit 60 € d'économisés.



Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez télécharger GTA III, Vice City, San Andreas ci-dessous. Si vous souhaitez les acheter séparément, c'est possible aussi avec les liens d'après.



PS : consultez tous les codes de triche de GTA.

Télécharger le jeu GTA III – NETFLIX

Télécharger le jeu GTA: Vice City – NETFLIX

Télécharger le jeu GTA: San Andreas – NETFLIX

Télécharger GTA III – Definitive à 19,99 €

Télécharger GTA: Vice City – Definitive à 19,99 €

Télécharger GTA: San Andreas – Definitive à 19,99 €