Netflix Games lance GTA 3, Vice City et San Andreas sur mobile !

Netflix Games commence à être pris très au sérieux par les acteurs des jeux vidéo. Après des titres de qualité comme Oxenfree ou Football Manager, le géant du streaming a annoncé de nombreux HIT à venir dont la Trilogy GTA que l'on découvre aujourd'hui.



Si certains espéraient un GTA 5 sur mobile, il faudra se contenter de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Le tout est évidemment gratuit pour tous les abonnés.

GTA chez Netflix !

Deux ans après ses premiers pas dans le domaine des jeux, Netflix Games a déjà réalisé d'énormes progrès, notamment grâce à l'acquisition de sociétés spécialisées comme Spry Fox, Next Games et autre Night School Studio.



Avec bientôt une centaine de titres au catalogue, Netflix avait à coeur de passer à la vitesse supérieure avec des jeux marquants. La trilogie GTA fait partie de ce plan, avant des jeux comme Hadès ou Sonic Mania Plus à venir en 2024.

Disponible depuis des années sur l'App Store, les trois titres ont été remis au goût du jour avec des mises à jour plus ou moins récentes. Mais la version Netflix des trois Grand Theft Auto va plus loin avec des textures et éclairages améliorés, une distance d'affichage plus importante et un gameplay légèrement repensé. Voilà qui va faire mal à Apple Arcade.



: les joueurs non abonnés à Netflix peuvent désormais acheter chaque jeu remasterisé :



Les jeux payants de GTA Trilogy :



Découvrez la GTA Trilogy

Vivez l'aventure en monde ouvert avec laquelle tout a commencé, le premier GTA en 3D. Avec ses nombreuses améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V, c'est un véritable plaisir de redécouvrir GTA III.



Tout commence à Liberty City. Grand Theft Auto III vous offre une liberté d'action totale et vous sert le cœur du monde criminel sur un plateau. Aurez-vous assez de cran pour accepter cette offre ?

Découvrez celui qui a marqué toute une génération, renouvelant magnifiquement le genre GTA avec une tonne de possibilités annexes. Cette version Netflix a également été mise à jour avec de nombreuses améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore.



Bienvenue dans les années 80. Située en plein dans la décennie des coiffures excentriques et des costumes pastel, voici l'histoire d'un homme qui va gravir tous les échelons de la criminalité. Grand Theft Auto revient avec l'histoire de Tommy Vercetti, qui mêle trahison et vengeance sous les néons d’une ville tropicale débordant d'excès et de possibilités.

Le meilleur GTA sur mobile est de retour. Le célébrissime classique, mis à jour pour les téléphones dernier cri avec de nombreuses améliorations, dont un nouvel éclairage et des environnements optimisés, des textures haute résolution, une distance d'affichage améliorée, des commandes et une visée inspirées de Grand Theft Auto V et bien plus encore.



Retrouver CJ devrait enchanter des millions de joueurs, eux qui attendent désormais GTA 6 pour 2025.



Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas, une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd'hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s'est effondrée et ses amis d'enfance courent au désastre. Alors qu'il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l'État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé.

