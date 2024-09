La première bande-annonce de GTA 6 donne une date de sortie

Attendue pour aujourd'hui, la bande-annonce de GTA 6 a finalement été publiée cette nuit par Rockstar, à la suite d'une fuite qui a forcé le studio américain à prendre les devants. Le successeur de l'immense GTA V, Grand Theft Auto VI semble avoir tous les arguments pour être la prochaine déflagration dans le monde des jeux vidéos.

Rendez-vous en 2025 pour GTA VI

Cela parait fou, mais une décennie s'est écoulée depuis que Rockstar Games a sorti Grand Theft Auto V, le dernier opus de la série à date. Si les fans ont pu s'occuper avec GTA Online et quelques rééditions comme GTA Trilogy (qui arrive sur mobile ce mois-ci), ils étaient nombreux, très nombreux, à attendre la moindre information sur la suite. Après avoir officialisé le développement de GTA 6 sans image, Rockstar avait promis une vidéo pour le 5 décembre. Voici le premier aperçu officiel de la première bande-annonce du jeu, celui-ci attestant la fuite massive de l'an dernier :

Comme prévu, GTA VI se déroulera à Leonida, l'équivalent de la Floride pour Rockstar, et sera largement centré sur Vice City, la ville qui reprend l'architecture de Miami. Oui, c'est le retour de GTA Vice City, mais dans une dimension qui n'a plus rien à voir. Exit les années 80, place au monde actuel avec tout ce qui va avec. La vidéo met en avant des flux à la Instagram ou TikTok, les réseaux sociaux (virtuels) auront certainement un rôle important dans le scénario.



Mais le plus fou, encore une fois maintes fois évoqué, c'est l'arrivée d'un personnage féminin pour la première fois dans l'histoire de GTA. Lucia, une braqueuse sud-américaine, accompagnera Jason, sans que l'on sache encore quoique ce soit sur le gameplay. Une seule chose est sûre, le jeu est magnifique, avec un niveau de détails ahurissant, des animations criantes de vérité et pléthore de lieux et d'habitants. À côte, Los Santos de GTA V passe pour un village...



Certains habitants de Miami se sont même amusés à prendre des photos et à les comparer avec les scènes du trailer de GTA 6. Le résultat est bluffant. On comprend pourquoi il aura fallu 12 ans aux développeurs...

Date de sortie de GTA VI

GTA VI sortira en 2025, soit 12 ans après son prédécesseur, qui est le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps après Minecraft de Microsoft. En même temps, le prix du dernier n'est pas non plus comparable à celui de GTA. Comptez sur un tarif de 79 euros sur PS5, Xbox Series X et pourquoi pas sur les versions "Pro" de ces consoles...

Pour mémoire, la date de sortie des différents Grand Theft Auto :