Rockstar annonce GTA 6, une vidéo arrivant plus tard ! (màj)

Rockstar aurait (enfin) prévu d'annoncer officiellement Grand Theft Auto 6 bientôt, suivi d'une bande-annonce en décembre. Il aura fallu plus de treize ans après la sortie de GTA V pour découvrir la suite, si cela se confirme.

Selon Bloomberg, Rockstar prévoit d'annoncer le jeu le plus attendu de ces dernières année en ce début du mois de novembre. On ne sait pas encore ce que Rockstar va montrer ou donner comme détails, mais il faudra probablement attendre décembre pour découvrir la première bande-annonce. Cette vidéo devrait être diffusée lors des Game Awards, le 7 décembre. L'éditeur américain a dans l'idée de fêter dignement ses 25 ans. Pour rappel, le studio a été créé par l'éditeur Take-Two le 27 décembre 1998.

Grand Theft Auto 6 est l'un des jeux les plus attendus, à tel point que les fans se sont fait des illusions et ont cru qu'une mise à jour de Red Dead Online était une sorte de teasing secret annonçant que le jeu serait bientôt annoncé.



Depuis le temps, Rockstar a évidemment confirmé que GTA 6 était en cours de développement, mais est resté discret à ce sujet. Le jeu pourrait même sortir dès l'année prochaine. Des images du jeu ont fait l'objet de fuites l'année dernière, et Rockstar a également confirmé que ces fuites étaient réelles, tout en rassurant que cet épisode n'aurait pas d'impact sur le calendrier de développement.

Les informations sur GTA VI sont pour l'instant rares, mais il semblerait qu'un personnage féminin latino soit jouable, en plus d'un homme. Le jeu commencera également par une version fictive de Miami et ajoutera de nouvelles villes au fil du temps, avec une carte totale immense comme jamais. L'inspiration de Vice City serait prégnante d'après les sources.



GTA V est l'un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps avec 185 millions de copies écoulées, Rockstar n'a pas le droit à l'erreur avec le nouveau Grand Theft Auto...



Mise à jour de 14h00 : Rockstar a officialisé GTA 6 et diffusera une vidéo en décembre ! Tout était exact !



We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser