Blackmagic Design annonce une caméra capable d’enregistrer en spatial vidéo pour le Vision Pro

L’un des points forts de l’Apple Vision Pro, c’est sa capacité à proposer du contenu immersif permettant à l’utilisateur de plonger dans un autre univers. Pour permettre des expériences toujours plus nombreuses sur l’ordinateur spatial d’Apple, Blackmagic Design a annoncé sa première caméra professionnelle capable d’enregistrer des vidéos spatiales !

Une nouvelle porte qui s’ouvre pour l’Apple Vision Pro

Dans une annonce attendue par les professionnels de la vidéo et de la réalité virtuelle, Blackmagic Design a dévoilé sa toute nouvelle caméra immersive, la Blackmagic URSA Cine. Cette caméra, spécialement conçue pour le Vision Pro d’Apple, promet de révolutionner la création de contenu spatial. Même si cette caméra a été pensée pour le contenu du Vision Pro, elle pourrait aussi servir à apporter des contenus immersifs à d’autres casques de réalité mixte.



La Blackmagic URSA Cine se distingue par son système de lentilles stéréoscopiques 3D sur mesure, qui permet de capturer des images en stéréoscopie avec une précision exceptionnelle. Elle est équipée de deux capteurs 8K, assurant une qualité d’image inégalée. Le champ de vision de 180 degrés qu’elle offre est similaire aux contenus Apple Immersive Video disponibles sur l’application Apple TV sous visionOS, garantissant une expérience immersive totale.

Audio et vidéo de haute qualité

L’URSA Cine n’est pas seulement une prouesse en matière de vidéo, elle excelle aussi en audio avec la prise en charge de l’audio spatial. Cette fonctionnalité permet de capturer un son immersif, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience de visionnage. En termes de résolution, la caméra capture des images impressionnantes de 8 160 x 7 200 pixels par œil et peut enregistrer des vidéos à une fréquence de 90 images par seconde, garantissant une fluidité et une clarté inégalées.

Conception et connectivité

Fabriquée avec un châssis en alliage de magnésium et une coque composite en polycarbonate et fibre de carbone, la Blackmagic URSA Cine est à la fois robuste et légère. Elle comprend deux écrans tactiles HDR de 5 pouces et un écran LCD externe en couleur, permettant un contrôle et une visualisation optimaux. Pour ce qui est de la connectivité, la caméra est dotée de :

plusieurs ports 12G-SDI

d’un port Ethernet 10G

de ports USB-C

d’un port XLR

d’un connecteur Lemo à 8 broches pour l’alimentation

Stockage et formats d’enregistrement

Avec un module Blackmagic Media Module de 8 To intégré, la Blackmagic URSA Cine offre un espace de stockage conséquent pour les enregistrements haute résolution. Elle enregistre au format Blackmagic RAW, assurant une qualité d’image supérieure et une flexibilité maximale en post-production. De plus, grâce à la prise en charge du Cloud Store, elle permet un téléchargement et une synchronisation rapides des médias via le port Ethernet 10G.



Pour accompagner cette nouvelle caméra, Blackmagic Design a mis à jour son logiciel de montage vidéo DaVinci Resolve, optimisé pour mieux prendre en charge la création de contenu pour le Vision Pro. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des capacités de la caméra, facilitant ainsi la production de contenu immersif de haute qualité.

Prix et disponibilité

Bien que la Blackmagic URSA Cine promette de transformer la manière dont le contenu spatial est créé et vécu, son prix n’a pas encore été annoncé.



En se basant sur les prix des caméras professionnelles haut de gamme actuelles et des équipements de réalité mixte, il est raisonnable d’estimer que la Blackmagic URSA Cine pourrait se situer dans une fourchette de prix allant de 15 000 à 30 000 dollars, voire plus. Ce prix refléterait les coûts de développement, les composants de très haute qualité et les fonctionnalités avancées intégrées à cette caméra.